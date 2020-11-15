اليوم السابع
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4 مرشحين يخوضون جولة الإعادة بانتخاب مجلس النواب فى السويس

الأحد، 15 نوفمبر 2020 06:30 م
4 مرشحين يخوضون جولة الإعادة بانتخاب مجلس النواب فى السويس المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى - تصوير السعودى محمود

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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أسماء 4 مرشحين سوف يخوضون جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بمحافظة السويس.

 

وجاءت جولة الإعادة بدائرة السويس، بين كل من المرشحين حسن محمد عيد، وجمال عبيد أحمد، وجلال مازن محمد، وأحمد مراد جبريل.

 

جاء ذلك خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذى تعقده بمبنى ماسبيرو لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وأكد المستشار لاشين ابراهيم أن الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان شهدت خوض 2083 مرشحا بالنظام الفردى وذلك بعد وفاة مرشحين، وقام الناخبين بالاقتراع فى اللجان 9468 لجنة فرعية أشرف عليها 1200 قاضيا.

وتابعت الانتخابات 56 منظمة محلية و14 دولية و3 مجالس قومية و51 مؤسسة إعلامية محلية و153 مؤسسة دولية كمتابعيين للمرحلة الثانية.

وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس "الوطنية للانتخابات"، أن الهيئة انتهت من مراجعة جميع النتائج التى تسلمتها من 13 محافظة أجريت بها الانتخابات، وهى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وراجعت الهيئة الاوراق الانتخابية بشكل دقيق شملت محاضر الاقتراع والفرز وكشوف الناخبين وحصر ما تم تجميعه من أصوات باللجان العامة، وأضافة أصوات المصريين بالخارج على الداخل.

وعقب إعلان النتيجة النهائية تستأنف الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من 16 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر الذي يبدأ فيه الصمت الانتخابي.

وحددت الهيئة الوطنية يوم 17 نوفمبر للطعن على نتيجة المرحلة الثانية، وتفصل المحكمة فيها خلال 10 أيام اعتبارا من 18 وحتى 27 نوفمبر.

وتجرى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات بقيام المصريين بالخارج بطباعة بطاقات الاقتراع يومى 19 و20 نوفمبر، وإرسال البطاقات إلى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية أيام 21 و22 و23 نوفمبر، بينما تجرى في الداخل ايام 23 و24 نوفمبر الجاري.

مؤتمر اعلان نتائج الانتخابات (1)
 
مؤتمر اعلان نتائج الانتخابات (2)
 
مؤتمر اعلان نتائج الانتخابات (3)
 
مؤتمر اعلان نتائج الانتخابات (4)
 
مؤتمر اعلان نتائج الانتخابات (5)
 
مؤتمر اعلان نتائج الانتخابات (6)
 
مؤتمر اعلان نتائج الانتخابات (7)
 
مؤتمر اعلان نتائج الانتخابات (8)
 
مؤتمر اعلان نتائج الانتخابات (9)
 
مؤتمر اعلان نتائج الانتخابات (10)
 
مؤتمر اعلان نتائج الانتخابات (11)
 
مؤتمر اعلان نتائج الانتخابات (12)
 
مؤتمر اعلان نتائج الانتخابات (13)
 
مؤتمر اعلان نتائج الانتخابات (14)
 
مؤتمر اعلان نتائج الانتخابات (15)
 
مؤتمر اعلان نتائج الانتخابات (16)
 
مؤتمر اعلان نتائج الانتخابات (17)
 
مؤتمر اعلان نتائج الانتخابات (18)
 
مؤتمر اعلان نتائج الانتخابات (19)
 
مؤتمر اعلان نتائج الانتخابات (20)
 
مؤتمر اعلان نتائج الانتخابات (21)
 
مؤتمر اعلان نتائج الانتخابات (22)
 
مؤتمر اعلان نتائج الانتخابات (23)
 
مؤتمر اعلان نتائج الانتخابات (24)

مؤتمر إعلان نتيجة البرلمان

نتيجة انتخابات مجلس النواب

نتيجة انتخابات البرلمان

نتيجة المرحلة الثانية

الهيئة الوطنية للانتخابات

اعلان نتيجة الانتخابات

نتيجة الانتخابات البرلمانية

نتيجة برلمان 2020

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