اليوم السابع
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بتكلفة 14 مليار جنيه..

301 مصنع بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد توفر 28 ألف فرصة عمل

الأحد، 15 نوفمبر 2020 05:00 ص
301 مصنع بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد توفر 28 ألف فرصة عمل اللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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قال اللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد خلال تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع"، إن بورسعيد تشهد طفرة صناعية التى تضم 301 مصنع وفرت 28 ألف و231 فرصة عمل حيث بلغ القيمة الاستثمارية أكثر من 14 مليار جنيه .

وأضاف "المالكى"، أن هناك العديد من الأنشطة كالملابس الجاهزة والصناعات الكهربائية والكيماوية والغذائية والكرتون والأحذية وغيرها  من الأنشطة التنموية داخل المنطقة الصناعية  .
 
وتابع: المنطقة الصناعية تشهد صناعات جديدة عملاقة لتوفير 10 آلاف فرصة عمل للشباب فضلا عن دعمها لمشروعات الشباب وصغار المستثمرين  بهدف مزيد من الكيانات الإقتصادية لصغار المستثمرين الجادين .

وفى ذات السياق، أكد أن مشروعات المجمع الصناعى الجديد  جنوب بورسعيد للمستحقين من الشباب وصغار المستثمرين  جاءت بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس  الجمهورية  التى  تاتى فى إطار المزيد من فرص الإستثمار والتصنيع أمام الكوادرالشبابية  مع ضمان  الإستفادة  من المشروعات المشتركة لهيئة التنمية الصناعية 

وتابع: أن مشروعات المجمع الصناعى الجديد جنوب بورسعيد للمستحقين من الشباب وصغار المستثمرين بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى تهدف لفتح فرص الإستثمار والتصنيع أمام الكوادر الشبابية مع ضمان الإستفادة من المشروعات المشتركة لهيئة التنمية الصناعية ببورسعيد .
 
ومن جهة  أخرى أكد المالكى إلى أن إدارة المنطقة الصناعية قدمت التسهيلات لــ58 مصنعا بالمجمع الصناعى الأول من خلال الإتفاق مع بنك تنمية الصادرات بفائدة 5% لمدة 10 سنوات وبفائدة متناقصة فضلا عن تقديم كافة التسهيلات لــ54 مصنعا بالمجمع الثانى من خلال برتوكول بين المحافظة وهيئة التنمية الصناعية ومنحها لشباب الخريجين وكبار المستثمرين لإنتاج المواد الغذائية وصناعة الأخشاب والمعادن والملابس الجاهزة وضفائر السيارات.

 


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