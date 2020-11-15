20 مرشحا يخوضون جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب فى 4 دوائر بكفر الشيخ

كتب إبراهيم قاسم - أحمد الجعفرى - تصوير السعودى محمود

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، عن إجراء جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بين 20 مرشحين عن 4 دوائر انتخابية بمحافظة كفر الشيخ.

وجاءت جولة الإعادة بدائرة كفر الشيخ كلًا من السيد أبو اليزيد شمس الدين، ومحيى الدين فتح الله القطان، وباسم عبد المحسن حجازى، واحمد محمد الطنطاوى، ومراد محمد القطان، وياسر منير عبد الخالق.

وعن دائرة سيدي سالم كل من على: أحمد على، ومحمد عب الحميد مفتاح، ومحمد عبد الحميد هاشم، وماهر على خليفة، وعن دائرة الحامول عصام الدين السعدي عبد الغفار، ويونس عبد الرازق فرج، ومحمد زكي إسماعيل، وعزت عبد المنعم محمد، وعن دائرة دسوق كلًا من صلاح الدين محمود المعداوى، وعادل محمد النجار، ويوسف البدرى عبد الفتاح، ومحمد سعد الصمودي، وعادل عبد السلام جعفر، ومحمد عبد العليم داوود.

جاء ذلك خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذى تعقده بمبنى ماسبيرو لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان، شهدت خوض 2083 مرشحا بالنظام الفردى، وذلك بعد وفاة مرشحين، وقام الناخبين بالاقتراع فى اللجان 9468 لجنة فرعية أشرف عليها 1200 قاضيا.

وتابعت الانتخابات 56 منظمة محلية و14 دولية و3 مجالس قومية و51 مؤسسة إعلامية محلية و153 مؤسسة دولية كمتابعيين للمرحلة الثانية.

وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس "الوطنية للانتخابات"، أن الهيئة انتهت من مراجعة جميع النتائج التى تسلمتها من 13 محافظة أجريت بها الانتخابات، وهى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وراجعت الهيئة الاوراق الانتخابية بشكل دقيق شملت محاضر الاقتراع والفرز وكشوف الناخبين وحصر ما تم تجميعه من أصوات باللجان العامة، وأضافة أصوات المصريين بالخارج على الداخل.

وعقب إعلان النتيجة النهائية تستأنف الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من 16 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر الذي يبدأ فيه الصمت الانتخابي.

وحددت الهيئة الوطنية يوم 17 نوفمبر للطعن على نتيجة المرحلة الثانية، وتفصل المحكمة فيها خلال 10 أيام اعتبارا من 18 وحتى 27 نوفمبر.

وتجرى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات بقيام المصريين بالخارج بطباعة بطاقات الاقتراع يومى 19 و20 نوفمبر، وإرسال البطاقات إلى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية ايام 21 و22 و23 نوفمبر، بينما تجرى في الداخل ايام 23 و24 نوفمبر الجاري.