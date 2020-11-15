‏مركز متخصص فى علاج وأبحاث "كورونا" بالمستشفى الرئيسى بجامعة طنطا

الغربية عادل ضرة

أنهى الدكتور عماد عثمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، جولته التفقدية والتى رافقه خلالها الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، حيث تابع خلالها أعمال التطوير الجارية بقسم الصدر بالمستشفى الرئيسي بالجامعة .

‏من جانبه، صرح الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه جاري تجهيز قسم الصدر بالمستشفى الرئيسي ليصبح مركز جامعي متخصص في علاج وأبحاث الكورونا بمشاركة نخبة متميزة من أساتذة طب طنطا مع توفير جميع الأدوية الحديثة لعلاج كورونا.

وأوضح الدكتور ‏محمد حنتيرة مدير المستشفى الرئيسي بجامعة طنطا، أنه جارى تجهيز مركز علاج وأبحاث كورونا ليكون نواه حقيقية لإجراء الدراسات والأبحاث العلمية بما يعكس خبرة الفريق الطبي المشارك من أساتذة طب طنطا فى التعامل مع الحالات المختلفة لمرضى كورونا .