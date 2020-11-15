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وكالة المغرب العربى للأنباء تؤكد هدوء الأوضاع فى منطقة الكركرات

الأحد، 15 نوفمبر 2020 08:55 م
وكالة المغرب العربى للأنباء تؤكد هدوء الأوضاع فى منطقة الكركرات المغرب
كتب أحمد عرفة

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نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن وكالة المغرب العربي للأنباء تأكيدها أن الوضع هادئ للغاية في منطقة الكركرات.

وفى وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن تأييد حكومة المملكة العربية السعودية للإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية لإرساء حرية التنقل المدني والتجاري في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، وفق واس، وأعربت الخارجية السعودية عن استنكارها أي ممارسات تهدد حركة المرور في هذا المعبر الحيوي الرابط بين المغرب وموريتانيا، داعية إلى ضبط النفس وعدم التصعيد امتثالاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأوضح البيان أيضا أنه تم تأمين ممر الكركرات بين المغرب وموريتانيا بشكل كامل من خلال إقامة حزام أمني من قبل الجيش لضمان تدفق السلع والأشخاص بين منطقتي الحدود"، في إشارة إلى الجمارك المغربية وحدود موريتانيا على بعد خمسة كلم.


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