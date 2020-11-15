وفاة بيتر فلوريانتشيتش مخترع بخاخ العطور عن عمر 102 عام

كتب محمد جمال

توفى المخترع والرياضى الأولمبى السلوفينى، بيتر فلوريانتشيتش، عن عمر يناهز 102 عام، وهو صاحب مئات الاختراعات، وحصل فلوريانتشيتش على براءة لأكثر من 400 اختراع خلال حياته، أصبحت 43 منها منتجات صناعية، من بينها بخاخة رذاذ زجاجات العطور التي لا تزال تستخدم حتى اليوم، بحسب روسيا اليوم.

وأعلنت بوابة "سيول دوت نت" الإخبارية السلوفينية عن وفاته، نقلا عن السلطات البلدية في مسقط رأسه في بليد، نحو 50 كيلومترا شمال ليوبليانا، وأعرب الرئيس السلوفيني، بوروت باهور، عن تعازيه للأسرة، وأعلن باهور، على موقع "تويتر"، أن هناك خططا جارية لتكريم الدولة لفلوريانتشيتش.

جدير بالذكر أن فلوريانتشيتش تظاهر وزيف وفاته خلال الحرب العالمية الثانية للهرب من الغزاة الألمان آنذاك.