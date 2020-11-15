وزير بريطانى يؤكد رحيل كبير مساعدى جونسون لن يؤثر على مفاوضات "بريكست"

كتبت رباب فتحى

نفى وزير البيئة البريطاني ، جورج يوستيس ، أن يكون لرحيل المستشار دومينيك كامينجز - أحد مهندسي التصويت على مغادرة الاتحاد الأوروبى - أى تأثير على مفاوضات بريكست بين لندن وبروكسل، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

ومع اقتراب الموعد النهائي لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، سعى يوستيس، إلى التقليل من أهمية خروج كامينجز من رئاسة الوزراء بالقول إنه لن يغير المناقشات مع بروكسل حيث يقود ديفيد فروست مفاوضات المملكة المتحدة.

وقالت الصحيفة، إن داونينج ستريت تعرض لهزة سياسية كبيرة بسبب مغادرة كبير مساعدي بوريس جونسون، ومدير الاتصالات ، لي كاين ، وهو محارب قديم آخر فى معسكر التصويت على المغادرة ، الذي خسر في صراع على السلطة مع خطيبة بوريس جونسون كاري سيموندز.

ومع استئناف محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع قبل قمة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس ، والتي تعتبر في بروكسل موعدًا نهائيًا لمسودة اتفاق ، سئل يوستيس بشأن ما إذا كان من الأسهل الحصول على اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي دون كامينجز.

وقال يوستيس لصوفي ريدج من سكاي نيوز، الأحد: "قاد ديفيد فروست المفاوضات منذ البداية. لديه فريق موهوب للغاية من الخبراء التقنيين من حوله."

وكانت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، قالت إن مستشار رئيس الوزراء، بوريس جونسون، دومينيك كامينجز خرج من داونينج ستريت ، بعدما خسر صراعًا على السلطة وقيل إن بوريس جونسون قال له "لن تعود أبدًا".

وأوضحت الصحيفة أنه كان يحمل صندوقًا من المتعلقات، وخرج المساعد المثير للجدل من رقم 10، وأبلغ الحلفاء أنه رحل إلى الأبد - على الرغم من أنه من المفهوم أنه سيستمر في العمل بالفعل لمدة شهر آخر.

وأشارت "الإندبندنت" إلى أن هذه الصورة الغريبة تأتى بعد أسبوع من الاضطرابات والاقتتال الداخلي المرير الذي أدى على ما يبدو إلى تلاشي ثقة رئيس الوزراء في كامينجز.

يُذكر أن جونسون يريد "تنقية الأجواء والمضي قدمًا" بعد مغادرة كامينجز ، حيث يعتقد بأن رئيس الوزراء اتهمه وحليفه المقرب لي كاين بالوقوف وراء الإحاطات السلبية الأخيرة ،وتشير تقارير أخرى إلى أن كامينجز قد طُلب منه "الخروج وعدم العودة أبدًا" بعد اجتماع مدته 45 دقيقة في داونينج ستريت.