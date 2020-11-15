هل يكشف تحليل الحمض النووى تفاصيل جديدة بقضية سفاح الجيزة؟

كتب أحمد الجعفرى

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها في واقعة "سفاح الجيزة" المتهم بقتل صديقه للاستيلاء على أمواله، وقتل زوجته بعد خلافات زوجية بينهما واكتشافها جرائمه، حيث استعجلت تقرير تحليل عينة الحمض النووى لجثث الضحايا، ومضاهاتها بتحليل الحمض النووي لأسرهم للتأكد من هويتهم واستكمال التحقيقات.

وتحفظت النيابة العامة على الأوراق الخاصة بالمتهم "قذافي" وأمرت بإرسالها إلى مصلحة الطب الشرعى قسم التزييف والتزوير لفحصها، وكتابة تقرير وافً عنها؛ لإرفاقه بأوراق القضية.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال عدد من شهود العيان وأصدقاء المتهم والمجني عليهم وأقاربهم، فضلًا عن زوجته الأخيرة التي تزوجها بصفة مزورة بمحافظة الإسكندرية وأفراد أسرتها.

فى ذات السياق، سادت حالة من الذعر بين سكان الشارع الذي شهد جريمة قتل المهندس "رضا"، ودفن جثته بمقبرة بشقة فى بولاق الدكرور، بالإضافة إلى قتل المتهم لزوجته ودفنها بذات الشقة، ، حيث أكد عدد من سكان الشارع أن الشقة التي شهدت الجريمة يقيم بها مدرس منذ فترة، دون أن يعلم أنها تحتوي على مقبرتين، وفوجئ برجال المباحث يخبرونه بالواقعة، ثم بدأوا في أعمال الحفر بإرشاد المتهم، واستخراج الجثتين هياكل عظمية، ونقلهما إلى مشرحة زينهم تنفيذا لقرار النيابة العامة.