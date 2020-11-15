اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 نوفمبر 2020 05:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

هطول أمطار متوسطة على مناطق بشمال سيناء.. صور

الأحد، 15 نوفمبر 2020 04:14 م
هطول أمطار متوسطة على مناطق بشمال سيناء.. صور هطول أمطار متوسطة على مناطق بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل هطول الأمطار المتوسطة على مناطق شمال سيناء، وشهدت مدينة العريش هطول أمطار متقطعة تسببت فى تجمعات للمياه فى الشوارع واعاقة جزئية لحركة السير، وقال أهالى بمناطق بئر العبد ووسط سيناء، إنه بعد سقوط موجة أمطار غزيرة صباحا عادت الأجواء للاستقرار .

وأعلنت محافظة شمال سيناء مواصلتها رفع درجة الاستعداد بكافة مناطق المحافظة مع التركيز على مناطق السيول بمركزى الحسنة ونخل .

وقال ماجد محمد رئيس مركز ومدينة العريش، إن غرفة عمليات بديوان عام المجلس فى حالة انعقاد، ويتم تلقى شكاوى المواطنين والتواصل لحلها مع رؤساء مناطق الخدمات بمدينة العريش والقري التابعة للمجلس، وإبلاغ غرفة عمليات الديوان العام بالمحافظة .

وأضاف أنه يتم التواصل مع كافة مديريات الخدمات والحملة الميكانيكية للدفع بسيارات المجلس والمعدات الثقيلة وهى فى حالة جاهزية للانتقال إلى أى موقع تجمع مياه .

وفى مركز نخل بوسط سيناء اكد سليمان فرج رئيس المدينة الجاهزية التامة للموجة الشتوية، لافتا إلى أنه لم يتم تلقى أى بلاغات بأضرار ويجرى التنسيق مع المرور لسرعة غلق أى طريق تعترض مسار السيول .

d910d435-cd3b-4c43-a687-15ac9a22277a
هطول أمطار متوسطة على مناطق بشمال سيناء

 

e5da8e28-8e5d-4ac0-bd91-39eda01eee42
هطول أمطار متوسطة 
e25c3bce-fd4d-4a9d-b5b1-c99d2aeb4f1d
 أمطار متوسطة فى شوارع العريش

 

fe487be6-3725-4144-8c74-e11de2dd3c81
هطول أمطار متوسطة على مناطق بشمال سيناء

 

 


شمال سيناء

العريش

امطار

سيناء

هطول أمطار

مدينة العريش

محافظة شمال سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رفع مياه الأمطار بالطريق الدولى الساحلى في مطروح.. صور

الأحد، 15 نوفمبر 2020 04:02 م

الطقس السيئ يضرب المحافظات.. خسائر مادية وبشرية خلفتها الأمطار بالمنصورة.. أمطار غزيرة بالغربية ومتوسطة وخفيفة بشمال سيناء.. انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية..والأجهزة التنفيذية تكثف أعمال رفع المياه من الشوارع

الأحد، 15 نوفمبر 2020 03:46 م

شفط مياه الأمطار بشوارع الدقهلية.. والمحافظ يوجه بالاستعداد لأى أحداث طارئة

الأحد، 15 نوفمبر 2020 03:36 م

الأرصاد: استمرار فرص الأمطار بالسواحل الشمالية والدلتا قد تمتد للقاهرة

الأحد، 15 نوفمبر 2020 03:01 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة