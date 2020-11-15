هطول أمطار متوسطة على مناطق بشمال سيناء.. صور

وأعلنت محافظة شمال سيناء مواصلتها رفع درجة الاستعداد بكافة مناطق المحافظة مع التركيز على مناطق السيول بمركزى الحسنة ونخل .

وقال ماجد محمد رئيس مركز ومدينة العريش، إن غرفة عمليات بديوان عام المجلس فى حالة انعقاد، ويتم تلقى شكاوى المواطنين والتواصل لحلها مع رؤساء مناطق الخدمات بمدينة العريش والقري التابعة للمجلس، وإبلاغ غرفة عمليات الديوان العام بالمحافظة .

وأضاف أنه يتم التواصل مع كافة مديريات الخدمات والحملة الميكانيكية للدفع بسيارات المجلس والمعدات الثقيلة وهى فى حالة جاهزية للانتقال إلى أى موقع تجمع مياه .

وفى مركز نخل بوسط سيناء اكد سليمان فرج رئيس المدينة الجاهزية التامة للموجة الشتوية، لافتا إلى أنه لم يتم تلقى أى بلاغات بأضرار ويجرى التنسيق مع المرور لسرعة غلق أى طريق تعترض مسار السيول .



هطول أمطار متوسطة على مناطق بشمال سيناء



هطول أمطار متوسطة



أمطار متوسطة فى شوارع العريش