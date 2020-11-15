ننشر صورة البطاقة الشخصية لـ سفاح الجيزة.. ينتمى لـ"برج الميزان"

كتب بهجت أبو ضيف

حصل اليوم السابع على صورة البطاقة الشخصية لسفاح الجيزة، المتهم بقتل 4 أشخاص، ودفن جثثهم داخل شقتين ببولاق الدكرور، ومخزن بالإسكندرية، بالإضافة إلى ارتكاب عدة جرائم أخرى منها سرقات ونصب وتزوير، والتى تكشف الهوية الحقيقة له، قبل انتحاله عدة صفات، لارتكاب سلسلة من الجرائم بالجيزة والإسكندرية.



البطاقة الشخصية لسفاح الجيزة

وكشفت البطاقة الشخصية للسفاح قذافى فراج عبد العاطى، عن محل إقامته ببولاق الدكرور، بمحافظة الجيزة، مواليد 20 أكتوبر سنة 1971، والذى ينتمى حسب علم الأبراج إلى برج الميزان.

وشهدت اعترافات سفاح الجيزة، المتهم بقتل زوجته ودفن جثتها بمقبرة داخل شقة ببولاق الدكرور، بالإضافة إلى قتل صديقه، ودفن جثته بمقبرة مجاورة لشقة زوجته، وانتحال صفة المجنى عليه، والاستيلاء على ممتلكاته، وارتكاب عدة جرائم أخرى، منها الزواج من طبيبة صيدلانية منتحلا صفة الضحية، والزواج من ابنة تاجر ثرى منتحلا صفة مهندس كهرباء، عن مفاجئة جديدة، حيث اعترف المتهم بقتل شقيقة إحدى زوجاته، التى اختفت فى ظروف غامضة منذ عدة سنوات، ودفن جثتها بمقبرة داخل شقة ببولاق الدكرور، لارتباطه بها وتهديدها بفضح أمره مع اقتراب زواجه من شقيقتها، فقرر قتلها ودفن جثتها، كما اعترف المتهم بقتل عاملة بمكتبه ملكه فى الإسكندرية، بعد وعده بالزواج منها، والاستيلاء منها على مبلغ 45 ألف جنيه، وتهربه من الارتباط بها، فقتلها ودفن جثتها داخل مخزن.

وكشفت تحريات قطاع مصلحة الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، كواليس الكشف عن وصول ضحايا السفاح إلى 4 قتلى، حيث أن المتهم "قذافى" البالغ من العمر 49 سنة، مالك مكتبة، وحاصل على ليسانس حقوق، متهم بقتل صديقه المهندس "رضا" ، وانتحال اسمه، وقتل زوجته –زوجة المتهم- البالغة من العمر 34 سنة، ودفن جثتيهما بشقة فى بولاق الدكرور، أسفرت جهود مفتشى قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من خلال تطوير مناقشة المتهم، وفحص حالات الغياب فى أوساط الأشخاص المرتبطين به عن اعترافه بقتل عاملة بمكتبة خاصة به، وهى شقيقة إحدى زوجاته، تبلغ من العمر 25 سنة، مقيمة بالهرم، حيث ذكر المتهم أنه سبق وارتبط بعلاقة بالمجنى عليها، فى شهر فبراير 2015، قبل زواجه من شقيقتها، إبان عملها طرفه، ومع اقتراب موعد عقد قرانه على شقيقتها هددته بفضح أمره فعقد العزم على التخلص منها وقتلها.

وأضاف المتهم باستدراج المجنى عليها إلى شقة مواجهة للشقة السابق دفن جثتى "زوجته , وصديقه" بها وقام بخنقها، ودفنها بملابسها بإحدى غرفها وأوهم أهليتها بهروبها والسفر خارج البلاد مع أحد الأشخاص للعمل بمجال التمثيل والإعلانات، فلم يقوموا بتحرير محضر بغيابها.

كما اعترف المتهم بقتل عاملة بمحل أدوات كهربائية ملك المتهم، تبلع من العمر 33 سنة، مقيمة بدائرة قسم أول المنتزه بالإسكندرية والمحرر عن غيابها محضر بقسم أول المنتزه، حيث اعترف المتهم بسابقة وعده لها بالزواج منها وتحصله منها على مبلغ 45 ألف جنيه "قيمة بيع شقة ملكها" ولدى إلحاحها فى إستعادة المبلغ أو إتمام الزواج بها قام باستدراجها إلى مخزن "كائن بمنطقة العصافرة بالإسكندرية" بزعم إعطائها بضاعة بقيمة المبلغ وقام بخنقها ودفنها بملابسها داخل المخزن، فتم إخطار النيابة العامة، وجارى استخراج الجثتين.

ويجرى رجال المباحث تحريات مكثفة حول الحادث، مع استكمال التحقيقات مع المتهم، خاصة بعد أن كشفت التحريات عن تورطه فى سلسلة جرائم أخرى جارى الكشف عنها خلال الأيام القادمة.