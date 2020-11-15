نائب محافظ سوهاج يبحث رفع معدلات أداء العمل بإدارات خدمة المواطنين.. صور

سوهاج محمود مقبول

عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعا لمناقشة رفع معدلات الأداء بإدارات خدمة المواطنين بنطاق المحافظة خاصة في منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، بحضور مدحت القاضي السكرتير العام المساعد، وطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، ومديري إدارات خدمة المواطنين بمجالس المراكز والمدن والقطاعات والهيئات الحكومية بنطاق المحافظة .

وأكد نائب المحافظ على أهمية الاجتماع للوقوف على معوقات العمل، وحرص المحافظة على رفع معدلات الاستجابة لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رضا المواطن عن تقديم الخدمة وحل شكواه، موجها بعقد اجتماع دوري لمتابعة أعمال المنظومة، و تقديم إفادة اسبوعية بالموقف من الشكاوى وما تم إنجازه والإجراءات المتبعة للانتهاء من المتبقي منها، على أن يتم عقد لقاء تدريبي لرفع قدرات العاملين بإدارات خدمة المواطنين، وذلك بالتناوب بين القطاعات المختلفة .

وأشار " القاضي " إلى أنه تم القيام بزيارات ميدانية إلى كافة إدارات خدمة المواطنين بالوحدات المحلية المختلفة للمراكز والمدن والأحياء خلال الفترة الماضي للدعم المعنوي، وتوجيه رؤساء الوحدات المحلية بتلبية الاحتياجات اللازمة لتطوير أداء العمل، لافتا إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة القيام بزيارات مفاجئة للتقييم، وتكريم الإدارات المتميزة ومحاسبة المقصرين في أداء العمل المنوط بهم

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نائب المحافظ واجتماع ادارات خدمة المواطنين



نائب المحافظ واجتماع ادارات خدمة المواطنين