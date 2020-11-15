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نائبة بايدن تدعو الأمريكيين لجمع تبرعات من أجل المعركة القضائية ضد ترامب

الأحد، 15 نوفمبر 2020 11:04 م
نائبة بايدن تدعو الأمريكيين لجمع تبرعات من أجل المعركة القضائية ضد ترامب كامالا هاريس
كتب أحمد عرفة

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دعت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الأمريكيين، إلى تقديم تبرعات لخوض المعركة القضائية بعد الانتخابات، وفقا لمصادر إعلامية.

وقالت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب، إن الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد  ترامب والجمهوريون يحاولون تفكيك النصر الحاسم بدعاوى قضائية لا أساس لها.

وفى وقت سابق قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن البيت الأبيض يتعرض لضغوط متزايدة من قبل الرئيس المنتخب جو بايدن، فضلاً عن كبار الجمهوريين وخبراء الصحة، للسماح ببدء محادثات انتقالية وسط تصاعد مرعب فى حالات الإصابة بفيروس كورونا الذي يدفع أنظمة المستشفيات فى جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى حافة الانهيار.


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أمريكا

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