وأكدت عشراوي - في بيان اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى الـ32 لإعلان الاستقلال، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن هذا الإعلان يمثل التزاما فلسطينيا بالمبادئ والقيم التي تقوم عليها الدولة ويُبنى عليها الدستور، حيث أكد جميع متطلبات الحوكمة الرشيدة التي تحمي حقوقه، وضَمِن سيادة القانون والممارسة الفاعلة للديمقراطية وحمى الحقوق والحريات، وعلى رأسها حق المرأة في المساواة ومَنع جميع أشكال التمييز وكَفِل حرية التفكير والتعبير وأهّل فلسطين وشعبها للحصول على مكانتهم بين الأمم بندية وكفاءة.



ودعت المجتمع الدولي لترسيخ مفاهيم الحماية والمساءلة، والعمل على إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها الأحادية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك رفع الحصار عن قطاع غزة، وكبح خروقاتها وتماديها في القدس المحتلة، ولجم عمليات الضم والتصعيد الاستيطاني الاستعماري المتواصل، وضمان امتثالها للقانون الدولي، والقرارات والاتفاقيات الأممية، ومساءلتها ومحاسبتها في الهيئات والمنظمات الدولية.



وشددت على أن أهم ركيزة من ركائز تنفيذ إعلان الاستقلال، هي ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي عبر تحقيق المصالحة، والمضي قدما في مساعي إجراء الانتخابات، وإرساء قواعد الحكم الصالح والالتزام برؤية ومبادئ الإعلان.



