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منذر قفراش: الصحوة الأوروبية المتأخرة ضد الإخوان ننادى بها منذ سنوات

الأحد، 15 نوفمبر 2020 09:15 م
منذر قفراش: الصحوة الأوروبية المتأخرة ضد الإخوان ننادى بها منذ سنوات الإخوان
إبراهيم حسان

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قال الدكتور منذر قفراش، رئيس مجلس إدارة المنتدى الدولى لمقاومة التطرف والإرهاب، إن ما يحدث الآن من صحوة أوروبية متأخرة ضد تنظيم الإخوان الإرهابى وكل التنظيمات الإرهابية، هو ما دعونا إليه منذ سنوات وهو يطبق الآن داخل مجتمعاتهم.

 

أضاف قفراش، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، أن راشد الغنوشى، زعيم تنظيم الإخوان في تونس، ممنوع الآن من دخول الدولة الفرنسية، مبينا أن المنتدى الدولى لمقاومة الإرهاب لمقاومة التطرف والإرهاب، متهم منذ فترة طويلة، بإرسال 4500 تونسى غُرر بهم لدفعهم لتدمير سوريا وليبيا.

 

وأوضح رئيس المنتدى الدولى لمقاومة الإرهاب لمقاومة التطرف والإرهاب، أن أردوغان الذي ينافق العرب بتحرير فلسطين، لديه علاقات وقوة اقتصادية سياسية لوجيستيكية مع إسرائيل، متابعا: "إذا ما أردنا محاربة الإخوان علينا أن نسيطر على الإعلام البريطانى لأنه يدعمهم بقوة، ويتضح أن الإدارة العميقة في بريطانيا تتعامل مع الإخوان لاستقبال الأموال المنهوبة والمسروقة من الدول العربية.. ويجب أن يتوقف البريطانيين عن اللعب بالنار خاصة في دعم بايدن ضد ترامب".

 

وأشار إلى أن النمسا اتهمت تركيا بدعم الهجمات الإرهابية الأخيرة على أراضيها، مردفا: "عملية نيس في فرنسا تبين أن هذه العملية مدبرة من تونس، ومن ورائها هى حركة النهضة بقيادة راشد الغنوشى".


تونس

تركيا

الاخوان

امريكا

منذر قفراش

الحرب على الاخوان

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