مقتل مزارع وإصابة شقيقه فى مشاجرة بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

لقى مزارع مصرعه، بينما أصيب شقيقه بإصابات بالغة، في مشاجرة مع خالهما وأبنائه، بسبب تسرب مياه الرى من أرضهما إلى زراعات خالهما المجاورة لأرضهما بقرية البراجيل التابعة لمركز ملوى جنوب محافظة المنيا.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائى، بتلقيه إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوى، بنشوب مشاجرة بقرية البراجيل التابعة للمركز، وأسفرت عن مقتل علي خ ع ع 25 سنه فلاح وإصابة شقيقه م 40 سنه فلاح، وتم نقله لمستشفى ملوى العام، والتى قامت بتحويله لمستشفى المنيا الجامعى لإصابته بكسور متعددة.