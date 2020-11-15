مقتل مزارع وإصابة شقيقه فى مشاجرة بالمنيا

لقى مزارع مصرعه، بينما أصيب شقيقه بإصابات بالغة، في مشاجرة مع خالهما وأبنائه، بسبب تسرب مياه الرى من أرضهما إلى زراعات خالهما المجاورة لأرضهما بقرية البراجيل التابعة لمركز ملوى جنوب محافظة المنيا.
كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائى، بتلقيه إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوى، بنشوب مشاجرة بقرية البراجيل التابعة للمركز، وأسفرت عن مقتل علي خ ع ع 25 سنه فلاح وإصابة شقيقه م 40 سنه فلاح، وتم نقله لمستشفى ملوى العام، والتى قامت بتحويله لمستشفى المنيا الجامعى لإصابته بكسور متعددة.
انتقل إلى مكان الواقعة، العقيد علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا، حيث تبين من التحريات الأولية، أن سبب وقوع المشاجرة حدوث تسرب لمياه الرى من الأرض الزراعية، والتى يمتلكها خ ر ع 63 سنه والد المجني عليهما للأرض الزراعية الخاصة بـ ش ح ع 62 سنه خال المجنى عليهما مما أدي إلي وقوع مشاجرة.
تحرر عن الواقعة المحضر رقم 18057 والعرض علي النيابة العامة تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا والتي قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه، وتكليف أجهزة البحث بعمل التحريات اللازمة، وسرعة ضبط الجناة.
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