مفتى السعودية: الإخوان جماعة ضالة لا تمت للإسلام بصلة .. فيديو

نشرت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فتوى الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء بشأن جماعة الإخوان، وغيرها من الجماعات الإرهابية.
وقال آل شيخ ردًا على سؤال حول من يدعو شباب المملكة إلى الانخراط في صفوف جماعة الإخوان وجبهة النصرة وتنظيم القاعدة وغيرها إن جماعة الإخوان؛ لا تمت للإسلام بصلة وضالة، استباحوا الدماء، انتهكوا الأعراض، نهبوا الأموال، أفسدوا في الأرض.
وكانت هيئة كبار العلماء أكدت في وقت سابق، أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب.
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ— الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) November 15, 2020
المفتي العام للمملكة العربية السعودية
رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام
للبحوث العلمية والإفتاء
(جماعة الإخوان؛ لا تمت للإسلام بصلة و ضالة، استباحوا الدماء ، انتهكوا الأعراض ، نهبوا الأموال ، أفسدوا في الأمر.) pic.twitter.com/9sGLG6xRcy
وكان الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، قد شدد على الأئمة والخطباء بالمملكة، على ضرورة قراءة البيان الصادر من هيئة كبار العلماء الموقرة، فى خطبة صلاة الجمعة غدا، بشأن التحذير من جماعة الاخوان الإرهابية وحزبهم، والتحذير من هذه الجماعة المخالفة للكتاب والسنة.
وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الرسمى على تويتر: "إخوانى أصحاب الفضيلة الأئمة والخطباء فى جميع أنحاء مملكتنا الحبيبة آمل منكم جميعاً يوم غد فى خطبة الجمعة قراءة البيان الصادر من هيئة كبار العلماء الموقرة بشأن التحذير من جماعة الاخوان المسلمين الإرهابية وحزبهم، وحذروا من هذه الجماعة المخالفة للكتاب والسنة وبينوا مخالفاتهم الشرعية".
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