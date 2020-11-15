مصرع طفل في الثالثة من عمره أثر اصطدامه بسيارة نقل فى أخميم بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طفل في الثالثة من عمره مصرعه أثر اصطدام سيارة نقل بمقطورة به بدائرة مركز أخميم شرقى محافظة سوهاج، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزى تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، بلاغا من مساعد المدير لفرقة الشرق يفيد بوفاة طفل في حادث سيارة على الطريق وتم التحفظ على السيارة مرتكبة الحادث.

تبين بالفحص من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير أمن سوهاج، وقادها الرائد إبراهيم صقر رئيس وحدة مباحث المركز، وصول الطفل "لوئ م ع" 3 سنوات ويقيم دائرة المركز إلى مستشفى أخميم المركزى مصاباً بـ"كسور وكدمات متفرقة بالجسم ادعاء حادث سيارة".

بالانتقال والفحص وسؤال جده لوالده المدعو عبد العزيز م خ 48 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر أنه حال لهو حفيده أمام المنزل اصطدمت بها السيارة رقم محددة " نقل بمقطورة " رقم محددة قيادة المدعو أيمن ن ح ش 41 سنة سائق ويقيم دائرة مركز دار السلام مما نتج عنه إصابته وأتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث.

بسؤال قائد السيارة قرر بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه فوجئ بالمذكور يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته تم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.