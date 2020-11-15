اليوم السابع
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الأحد، 15 نوفمبر 2020 01:58 م
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مصرع شخص فى حريق منزل بمدينة أسوان

الأحد، 15 نوفمبر 2020 01:13 م
مصرع شخص فى حريق منزل بمدينة أسوان حريق منزل - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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لقى اليوم الأحد، شخص مصرعه، فى حريق إندلع داخل منزل بمنطقة الجزيرة شمال مدينة أسوان، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان، من السيطرة على النيران.

تلقى اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارا من شرطة النجدة يفيد باشتعال حريق بمنزل بمنطقة الجزيرة شمال أسوان، وعلى الفور توجهت قيادات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارتى إطفاء، والتى نجحت فى السيطرة على الحريق وإخماد النيران، قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

أسفر الحريق عن مصرع شخص يدعى على . ع . م 80 سنة، متأثرا بالحريق ، تم نقل الجثة إلى مشرحة أسوان الرئيسية، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.

 

 


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