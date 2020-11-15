مصرع شخص فى حريق منزل بمدينة أسوان

تلقى اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارا من شرطة النجدة يفيد باشتعال حريق بمنزل بمنطقة الجزيرة شمال أسوان، وعلى الفور توجهت قيادات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارتى إطفاء، والتى نجحت فى السيطرة على الحريق وإخماد النيران، قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

أسفر الحريق عن مصرع شخص يدعى على . ع . م 80 سنة، متأثرا بالحريق ، تم نقل الجثة إلى مشرحة أسوان الرئيسية، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.