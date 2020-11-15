اليوم السابع
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الأحد، 15 نوفمبر 2020 12:52 م
خالد صلاح
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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

الأحد، 15 نوفمبر 2020 12:24 م
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى اقتحام المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان أن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، وأدوا طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في المنطقة الشرقية من المسجد.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلى،مددت فترة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، لمدة 45 دقيقة إضافية، ووصفت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات - في بيان الخميس، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - هذا الإجراء إمعانا إسرائيليا في استفزاز مشاعر المسلمين وتهويد المسجد المبارك.

وأكدت أن مواصلة سلطات الاحتلال كافة إجراءات التهويد بحق المسجد الأقصى المبارك، يدل على إصرارها على المساس بحرمة المسجد المبارك، داعيةً إلى مواصلة التصدي لكافة الانتهاكات والاعتداءات.


وأشارت إلى أن عملية تمديد فترة اقتحام المسجد الأقصى وتدنيس باحاته ومصلياته خطوة بغاية الخطورة، تعكس مدى التطرف الإسرائيلي، والفكر الصهيوني الداعي إلى انتهاك حرمة الأديان والاعتداء على المقدسات ودور العبادة، دون اكتراث لحرمة هذه الأماكن الدينية المقدسة وكافة القوانين والأعراف الدولية الداعية لحماية وصون هذه الأماكن.

 


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الاحتلال

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