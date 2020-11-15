اليوم السابع
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مستشارو بايدن يدعون لاتخاذ إجراء عاجل للتصدي لكورونا مع تزايد الإصابات

الأحد، 15 نوفمبر 2020 11:39 م
مستشارو بايدن يدعون لاتخاذ إجراء عاجل للتصدي لكورونا مع تزايد الإصابات جو بايدن
رويترز

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 دعا كبار مستشاري الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الأحد، إلى اتخاذ إجراء عاجل للتصدي لجائحة كورونا في البلاد، وحذروا من أن تأخير الرئيس دونالد ترامب لعملية انتقال السلطة قد يعرض مكافحة الفيروس للخطر، بما في ذلك التخطيط لتوزيع لقاح.
 
وحث المستشارون أيضا الكونجرس على الموافقة فورا على حزمة مساعدات مالية حتى قبل تولى بايدن منصبه في 20 يناير، وذلك في الوقت الذي حطمت فيه حالات الإصابة اليومية بكورونا الأرقام القياسية بالولايات المتحدة وزادت الضغوط على المستشفيات في جميع أنحاء البلاد مما أدى إلى فرض موجة من القيود الجديدة في موسم العطلات هناك.
 
وقال الدكتور مايكل أوسترهولم، عضو المجلس الاستشاري لكوفيد-19 التابع لبايدن ومدير مركز جامعة مينيسوتا لأبحاث وسياسة الأمراض المعدية، لمحطة (إن.بي.سي نيوز) "نحن في فترة خطيرة للغاية".
 
وأضاف أنه إذا لم يجر اتخاذ إجراء الآن "سنرى هذه الأعداد تزيد بشكل كبير ..مستقبلنا في يدنا".
 
وزاد عدد الإصابات الجديدة في الأيام القليلة الماضية بأكثر من المثلين عن أعلى مستوياتها اليومية خلال الذروة السابقة في الولايات المتحدة في منتصف يوليو تموز.
 
ويقترب إجمالي عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة منذ بدء الجائحة من 11 مليونا مع 245581 حالة وفاة مرتبطة بالمرض في أعلى نسبة في العالم. ووصل عدد مرضى كوفيد-19 في المستشفيات الأمريكية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.
 
وشهدت جميع الولايات الأمريكية زيادات في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19. وقام العديد منها بتطبيق إجراءات جديدة تشمل الإلزام بوضع الكمامات وفرض قيود على التجمعات واتخاذ تدابير صحية عامة أخرى.

جو بايدن

دونالد ترامب

البيت الأبيض

كورونا

كوفيد19

فيروس كورونا

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