وأشار إيغوروف في تصريحات له -حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- إلى أن ذلك يعطي مجموعة كاملة من جميع مضادات هذا الفيروس، ما ينتج مجموعة متكاملة من جميع الأجسام المضادة.



وفقًا للمسؤول الروسي فإن هذه الميزة للقاح، الذي ينتجه معهد "تشوماكوف"، ستضمن للجسم حماية أوسع ضد الإصابة بفيروس كورونا.

ويوجد اليوم في روسيا ثلاثة لقاحات ضد فيروس كورونا، وهي لقاح "سبوتنيك - V"، الذي أنتجه معهد "غاماليا"، وهو أول لقاح تم تسجيله في العالم في شهر أغسطس الماضي، ولقاح "إيبي فاك كورونا" الذي أنتجه المركز العلمي "فيكتور"، ويخضع حاليا لاختبارات ما بعد التسجيل، ولقاح مركز "تشوماكوف" التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، وهو في مرحلة التجارب السريرية.