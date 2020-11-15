محافـظ المنوفية: 750 مليون جنيه جملة استثمارات قطاع الطرق

المنوفية - محمود شاكر

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أن المحافظة تولى اهتمامًا كبيرًا بثلاث محاور رئيسية من أهمها مشروع البنية التحتية لقطاع الطرق باعتباره أحد العوامل المهمة لدفع عملية التنمية المستدامة مشيرًا إلى أن جملة الاستثمارات في قطاع الطرق لهذا العام بلغت ما يقرب من (750) مليون جنيه مقارنة بالأعوام السابقة، جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم للوقوف على خطط تنفيذ أعمال الرصف ومتابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع وبحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ورئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ومدير مديرية الطرق والنقل، والهيئة العامة للطرق والنقل ومديرى عموم غاز مصر والكهرباء وعدد من الشركات المنفذة ومدير إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام.

وطالب المحافظ الشركات المنفذة بتسريع عملية أداء التنفيذ للانتهاء من أعمال الرصف وفق الخطة الموضوعة والجدول الزمنى المقرر مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم وإزالة المعوقات لإنهاء الأعمال للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ المنوفية حرصه واهتمامه بمحورى قطاع تحسين البيئة وتطوير الحدائق والميادين والمواقف النموذجية وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة، مؤكداً أنه تم اعتماد (309) مليون جنيه للارتقاء والنهوض بالعشوائيات.

فيما شدد محافظ المنوفية على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف في موعد أقصاه شهرين مع الالتزام بكل المواصفات الفنية المقررة والتشديد على رؤساء القطاعات بسرعة الانتهاء من أعمال الكهرباء والصرف الصحى والتحول الرقمى بالمناطق التى يتوقف فيها العمل حتى تتمكن الشركات المنفذة من سرعة الانتهاء من أعمال الرصف ، مؤكداً على ضرورة عمل لجان للإشراف والمتابعة بصفة دورية للتأكد من مطابقة الرصف لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق، كما أكد على رؤساء المراكز والمدن بالتواجد الميدانى بصفة مستمرة لمتابعة الموقف والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة حفاظاً على المال العام ، مشيراً إلى أنه سيتابع أعمال الرصف ميدانياً بمختلف المراكز والمدن لمتابعة تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق تيسيراً على المواطنين قائلاً " هزور شارع شارع لمتابعة نتائج الرصف".