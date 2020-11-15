محافظ كفر الشيخ : تحويل شارع إبراهيم المغازي لاتجاه واحد ورفع الإشغالات

كفر الشيخ محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ،واللواء أشرف موافي ، السكرتير العام للمحافظة ، تحويل شارع إبراهيم المغازي، لاتجاه واحد للقضاء على التكدس المروري بالشارع ،ليكون اتجاه شارع إبراهيم المغازي للقادمين من اتجاه الاستاد ، وموقف كفر الشيخ وشارع المصنع، و المتجهين لشارع الخليفة المأمون ،وسوق ميت علوان ، ويكون شارع نبوي المهندس، للقادمين من شارع الخليفة المأمون ،والمستشفى العام.

وتابع جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، خلال جولته رفع الإشغالات من سور نادى ميت علوان ، وقرر غلق محل بشارع الخليفة المأمون لمدة أسبوع ، لتعديه على الشارع الرئيسي، وحذر عدد من أصحاب المحال المتعدين على الأرصفة بغلق محلاتهم لمدة أسبوع في حالة عدم الإلتزام،وحذر اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، من التعدي على الشوارع ، والأرصفة ، مؤكداً أن الرصيف من حق المواطن ،ولن يسمح بالتعدي عليه.

يأتي ذلك في اطار خطة المحافظة لإعادة تأهيل الشوارع ، وتغيير مساراتها ،للحد من التكدس المروري الذي تشهده مدينة كفر الشيخ ، إما لكثرة السيارات المارة أو عدم التنظيم خلال السنوات الماضية، بالإضافة لاتساع الأرصفة بين اتجاهات الشوارع .