شمال سيناء - محمد حسين

التقى اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، المحاسب عماد عبد الله عواد، رئيس قطاع الحسابات بالمديريات المالية بوزارة المالية، بحضور العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، ورضا معوض مدير المديرية المالية بالعريش.

وأكد عواد، على التنسيق مع المحافظ وجهاز تعمير شمال سيناء لتطوير مبنى المديرية المالية بالعريش، ورفع كفاءة البنية التحتية وإنشاء قاعات ومعامل حاسب آلى لتدريب العاملين بالجهاز الإدارى للمحافظة لضمان جودة تطبيق السياسات والتحول الرقمى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 /2020.

ووجه عواد الشكر لمحافظ شمال سيناء لاهتمام بتنفيذ دورات تدريبية للعاملين فى قطاع الشئون المالية والحسابات، ما يدل على أهمية الاستثمار فى البشر، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، معلنا عن اقامة ملتقى المعرفة والالتقاء بين شباب العاملين بالمديريات المالية وإدارات المالية والحسابات فى جميع المحافظات تحت عنوان التطبيق والمعرفة لمعرفة الرؤى الشبابية فى جميع المحافظات للخروج بأفكار جديدة.

وأكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على الاهتمام بالتوزع العادل للعاملين الذين تم تسوية حالاتهم الوظيفية وذلك لسد العجز فى المديريات لبناء جيل المستقبل، وهذا توجه الدولة حاليا.

وأضاف المحافظ أنه يامل فى مزيد من التدريب لموظفى الدفع الإلكترونى فى جميع المديريات، حيث بدأنا بمديرية التربية والتعليم وإدارتها.

حضر اللقاء كل محمد حسبو، مدير المديرية المالية سابقا، والديدامونى محمد، وكيل المديرية المالية سابقا، حسام عبد الغنى مطر، مدير حسابات المحافظة.



محافظ شمال سيناء يلتقى رئيس قطاع الحسابات بالمديريات المالية