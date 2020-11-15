محافظ بنى سويف يترأس اجتماع لجنة المؤتمر الاقتصادى الاستثمارى للمحافظة

بنى سويف هانى فتحى

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم ، محافظ بني سويف ، الاجتماع الأول للجنة العليا المختصة بإدارة المؤتمر الاقتصادي الاستثماري المزمع تنظيمه للترويج للفرص الاستثمارية على أرض المحافظة في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات ( تعليمية – طبية – رياضية ) بحضورالدكتورعاصم سلامة نائب المحافظ، و بلال حبش ، نائب المحافظ ، واللواء هشام شادي السكرتير العام ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد ، والدكتور حسام الملاح رئيس جامعة النهضة ، والمهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس أمناء الجامعة ، المستشار نادي عبد اللطيف المستشار القانوني للمحافظة، وباقي أعضاء اللجنة التي تضم وكلاء وزارات ومديري عموم الإدارات المعنية والمعاونة وذات الصلة

وفي بداية الاجتماع أكد محافظ بني سويف ، أن الهدف من عقد مؤتمر اقتصادي هو إلقاء الضوء على مقومات الاستثمار بالمحافظة والفرص الواعدة والميزات النسبية المتاحة ، وبيئة العمل الحالية وقدرتها على جذب مزيد من المستثمرين ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار الحقيقي بالمحافظة سواء من خلال التوسع في المشروعات القائمة أو الاستثمار في المجالات والفرص الاستثمارية المتاحة ، لاسيما وأن بني سويف تمتلك العديد من الفرص الواعدة

وأضاف المحافظ قائلا البعض قد يسأل لماذا الاستثمار يشغل حيزا كبيرا من اهتمامات المحافظة ؟ الإجابة تتمثل فى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تؤمن بأن الاستثمار يمثل قطار التنمية لعوائده التنموية العديدة خاصة في مجال توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد القومي ، ولذلك كانت الخطى متسارعة ومتلاحقة في تهيئة المناخ للدفع بالقطاع من خلال تطوير وإنشاء بنية تحتية قوية وداعمة ومحفزة ، وكانت بني سويف من المحافظات التي حظيت بمشروعات قومية داعمة لبنيتها التحتية وجعلت بيئة العمل فيها واعدة )

وناقش الاجتماع الأُطر العامة والخطوات التحضيرية لتنظيم المؤتمر،في ضوء أهدافه المخطط لها ، وتم استعراض مقترحات الفعاليات المزمع القيام بها،والبرنامج المقترح ، والجدول الزمني للمؤتمر ، والأماكن المقترحة لاستضافة المؤتمر ، والفئات المستهدفة للحضور، والرعاة المنتظرين لدعم المؤتمر وحقوق الرعاية وتقسيمها لفئات، بجانب مناقشة آليات عمل اللجان المنظمة المنبثقة من اللجنة العليا برئاسة المحافظ ، واللجنة التنظيمية برئاسة نائب المحافظ " السيد بلال حبش "

واستمع المحافظ ، لمقترحات أعضاء اللجنة لتعظيم العوائد من المؤتمر المزمع عقده ، من خلال توفيق وجهات النظر والرؤى المطروحة ، لتحقيق الاستفادة المثلي من المؤتمر على صعيد الاستثمار والتنمية ، من خلال الوصول إلى أهداف محددة وخطوات عملية ، حيث أكد المحافظ للحاضرين أن الهدف الرئيس من المؤتمر هو جذب المستثمرين بمختلف فئاتهم ومجالاتهم لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الاستثمار على أرض المحافظ قائلا ( عايزين نرجع من المؤتمر باتفاقيات ومشروعات استثمارية حقيقية وباستثمارات قيمتها كذا ، وليس الهدف الترويج والتعريف فقط )