اليوم السابع
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محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحرم الطريق الزراعى ببنها

الأحد، 15 نوفمبر 2020 07:24 م
محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحرم الطريق الزراعى ببنها محافظ القليوبية خلال الحملة
القليوبية إبراهيم سالم

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قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حملة مكبرة لإزالة الإشغالات، نظمها مجلس مدينة بنها بالتنسيق مع شرطة المرافق والمرور، بهدف الحفاظ على حرم طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، وتحقيق السيولة المرورية أمام المارة من المركبات والمواطنين.

 

وتمكنت الحملة من إزالة ورفع الإشغالات، مثل مولدات الكهرباء ومواتير السيارات وماكينات الخراطة، وذلك في نطاق طريق الأرض الزراعية بمركز ومدينة بنها.

 

كما أعطى "الهجان" مهلة لأصحاب المخازن لرفع الإشغالات لديهم من على حرم الطريق الزراعى، كما أكد أنه لا تهاون مع المتعدين على الأرض الزراعية والعمل على استعادة الرقعة الزراعية مرة أخرى، مشيراً إلى أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حزم وقوة في إزالة كافة أنواع التعديات على الأراضى الزراعية للحفاظ عليها.

 

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تواصل جهودها في تنظيم حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والإشغالات الواقعة على حرم الطريق العام، من أجل الحفاظ على رقعة الأراضي داخل زمام المحافظة وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

 

كما وجه المحافظ المهندس على عبد الستار رئيس مركز ومدينة بنها لمراجعة كافة الأوراق وطلبات التصالح المقدمة من أصحاب المخازن والمعارض على الطريق الزراعي، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 

جانب من الحملة

جانب من الحملة

 

خلال حملة الغشغالات بقيادة المحافظ
خلال حملة الغشغالات بقيادة المحافظ

 

خلال رفع الاشغالات
خلال رفع الاشغالات

 

محافظ القليوبية خلال الحملة
محافظ القليوبية خلال الحملة

 

محافظ القليوبية يقود حملة الاشغالات
محافظ القليوبية يقود حملة الاشغالات

 


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