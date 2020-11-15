محافظ الدقهلية يعلن صرف إعانة عاجلة لأسرة الشخص المتوفى جراء الطقس السيئ

كتب-أحمد صلاح العزب

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن المحافظة تعرضت بالأمس لموجة سيئة من الطقس وسقوط الثلوج وهذا الآمر لم يحدث منذ وقت طويل وتم تعطيل الدراسة اليوم، مشيرا إلى بعض الأضرار المادية تمثلت فى سقوط بعض أعمدة الأنارة وعدد من البلكونات وسقوط برج حمام ووفاه شخص كان يبلغ من العمر 72 عاما، مؤكدا أنه تم الدفع بعدد من السيارات لسحب المياه من الشوارع.

وتابع مختار خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmcوالذى تقدمه الإعلامية ايمان الحصرى، أنه سيتم صرف إعانة عاجلة لذوى الشخص المتوفى بالتنيبق مع وزارة التضامن الاجتماعى، مشيرا إلى أنه تم سحب حوالى من 90% من المياه التى تراكمت بالشوارع والمتبقى حوالى 10% من كميات المياه .

وردا على استغاثة كان البرنامج قد عرضها مسبقا وهى عبارة عن استغاثة أهالى قرية بمركز اجا من وجود مقهى بجوار إحدى المدارس، قال محافظ الدقهلية إنه سوف يبحث غدا المشكلة وحلها أو أن يأتي المواطن صاحب الشكوى إلى ديوان المحافظة صباحا لحل المشكلة .