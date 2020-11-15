اليوم السابع
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محافظ الدقهلية: مستوى أمطار الأمس لم تشهده المحافظة من قبل

الأحد، 15 نوفمبر 2020 09:08 م
محافظ الدقهلية: مستوى أمطار الأمس لم تشهده المحافظة من قبل جانب من المداخلة
كتب محمد عبد المجيد

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قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن موجة الطقس السيئ التى شهدتها المحافظة بالأمس تعد موجة غير مسبوقة، وأن ذلك المستوى من الأمطار لم تشهدها محافظة الدقهلية من قبل، موضحا أن تلك الموجة تسببت ببعض الأضرار، من سقوط عدد من البلكونات وتدمير عدد من السيارات، وكذلك سقوط برج حمام، كما توفى أحد المواطنين اليوم جراء إصابته بالأمس.
 
وأضاف محافظ الدقهلية، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، على برنامج 90 دقيقة، والذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال على فضائية المحور، أنه تم دفع أكثر من 11 سيارة لشفط المياه مثل التى تكون موجودة فى شركات المياه لسرعة كسح مياه الأمطار، بجانب السيارات الموجودة لدى الوحدات المحلية، بالإضافة للسيارات التابعة للحماية المدنية، وتم السيطرة على الموقف فى خلال ساعتين إلى ثلاث ساعات. 
 
وأشار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إلى أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة بأجمعه قام بتفقد شوارع المحافظة المختلفة بأنفسهم لمتابعة عملية كسح وشفط المياه بشكل منتظم، مؤكدا على إن تحسن الطقس اليوم الأحد، ساعد فى تحسن الأجواء بشكل كبير. 
 

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المنصوره

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