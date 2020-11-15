اليوم السابع
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محافظ الإسكندرية :تكثيف حملات متابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

الأحد، 15 نوفمبر 2020 09:28 م
محافظ الإسكندرية :تكثيف حملات متابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا محافظ الاسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اجتماعا عاجلا ، مساء اليوم ، برؤساء الأحياء ، لمناقشة أهم المشكلات التي تؤرق الشارع السكندري وعلى رأسها مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا " كوفيد 19 " ، وكذا مشكلات القمامة والأمطار وتقنين الأراضي ، وذلك بحضور اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة .
 
وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها أن "محمد الشريف"قد شدد على رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف اتباع الاجراءات الاحترازية وعملية تطهير وتعقيم مباني وإدارات الأحياء ، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا " كوفيد 19 " ، وعدم السماح بالتواجد داخل أيا من المنشآت الحكومية بدون ارتداء الكمامات ، فضلا عن تكثيف حملات متابعة الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية على المقاهي والكافيتريات والمحال التجارية وغلق المخالف منها ، وكذا تكثيف الحملات على وسائل المواصلات بالتنسيق مع إدارة المرور .
 
وناقش محافظ الإسكندرية  خلال الاجتماع ملف منظومة تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية للأراضي ، مؤكدا على ضرورة التشديد على المسئولين عن هذا الملف بالأحياء بتحقيق الانجاز اللازم به ، كما شدد على المتابعة الدورية لأعمال رفع القمامة من الشوارع وضرورة تكثيف حملات النظافة بنطاق الأحياء وتحسين الخدمات للوصول للمستوى اللائق بالإسكندرية .
 
كما ناقش الاجتماع مواجهة النوات والأمطار التي تتعرض لها المحافظة خلال موسم الشتاء ، وضرورة مراجعة كافة المطابق وشبكات تصريف مياه الأمطار وتطهير الشنايش بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي ، لعدم حدوث أي مشكلات ومواجهة تراكمات وتجمعات المياه بالمناطق المتفرقة بالمحافظة  ، مؤكدا في ختام الاجتماع على ضرورة تنظيم العمل ومعاقبة المقصرين التي قد تصل للإيقاف عن العمل ، وقال " أهم شئ هو رضاء المواطن وحسن الإدارة والكفاءة في العمل هي الأساس " .

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