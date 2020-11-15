محافظ أسيوط يوجه رؤساء المراكز والأحياء بالمرور على كافة القطاعات الخدمية

أسيوط – فريق المحافظات

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بالمرور والمتابعة الدورية لرؤساء المراكز والأحياء والقرى على كافة القطاعات الخدمية للتأكد من توفير كافة الخدمات اللازمة للمواطنين والتعامل مع أية شكاوى وتذليل أي عقبات والتشديد على اتباع واتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير الأداء الخدمي والإرتقاء بكافة الخدمات التي تقدم للمواطنين، لافتاً إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات والمديريات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتقديم خدمات أفضل للمواطنين تنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم شن حملات مفاجئة ومتابعة دورية على الوحدات المحلية والصحية وادارات التضامن الاجتماعي والتموين فضلاً عن تنفيذ أعمال صيانة لكشافات الإضاءة بالأعمدة الكهربائية بالاضافة إلى المراكز التكنولوجية بمراكز ساحل سليم والبداري والغنايم، وذلك بقيادة أسامة سحيم رئيس مركز ساحل سليم ، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ، ومصطفى علي نائب رئيس مركز الغنايم وذلك للاطمئنان على سير العمل بتلك الأماكن والتأكد من جودة الخدمات المقدمة وتوافر الأدوية والأمصال لضمان تقديم كافة سبل الدعم والرعاية الصحية الأولية لجميع المواطنين وتلافي أوجه القصور كما تم شن حملة لإزالة الإشغالات بعدد من الشوارع والميادين بتلك المراكز.