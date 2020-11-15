محافظ أسوان: اللى سرقوا جهاز الغسيل الكلوى وضعوا جهاز قديم مكانه

قال اللواء اشرف عطية محافظ أسوان ان سرقة وحدة الغسيل الكلوي هو أمر غريب على مجتمعنا مشيرا الى أنه بعد انتهاء العمل بمركز الغسيل الكلوي في الساعة الرابعة عصرا مع انتهاء اخر جلسة للغسيل الكلوى يوم الاربعاء الماضى قاما عاملان بالمركز بسرقته ووضع جهاز قديم أخر قديم مكانه وتم استعادة جهاز الغسيل الكلوي الذى تم سرقته من المركز الطبي وتم القبض على المتهمين بالسرقة وستتوالى التحقيقات . لبيان المرتكب الحقيقى للواقعة مشيرا الى أنه تم اكتشاف السرقة فى الساعة السادسة صباح الخميس وتم العثور على الجهاز .



وتابع عطية خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي انه تم القبض على السائق المتهور الذى قام بصدم طفلين بأحد شوارع المحافظة مؤكدا على أن حق الطفلين سيعود.



من جانب اخر كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قد التقى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور رأفت هندى، ومساعد وزير التنمية المحلية الدكتور صلاح شحاته والوفد المرافق لهم، وذلك بحضور الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بجانب مدير مركز معلومات شبكات المرافق.