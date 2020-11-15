اليوم السابع
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محافظة الإسكندرية تسلم شقة سكنية لمواطن بلا مأوى.. صور

الأحد، 15 نوفمبر 2020 08:20 م
محافظة الإسكندرية تسلم شقة سكنية لمواطن بلا مأوى.. صور الأسرة بعد تسلمها الوحدة السكنية
الإسكندرية جاكلين منير

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سلمت محافظة الإسكندرية اليوم، سكنا مؤقتا بالتنسيق مع الجمعية الشرعية التابع للتضامن الاجتماعي، لأسرة شاب بلا مأوى، والمكونة من أب ويعول زوجة و3 أطفال أقل من 10 سنوات، ويعاني من ضمور في العصب البصري وانفصام في الشبكية، وذلك لحين تسليمه الشقة التابعة لإسكان المحافظة، تنفيذا لوعد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وأشارت محافظة الإسكندرية، فى بيان لها اليوم، أن ذلك عقب استقبال محافظ الإسكندرية للأسرة أمس، استجابة لما نشر على وسائل التواصل الاجتماعى بشكوى لأحد الأشخاص ليس لديه سكن خاص ودائم التواجد بجوار مسجد على ابن أبي طالب بسموحة شرق الإسكندرية، ويتخد وعائلته من الشارع مكان إقامه له، وأكد الشريف حرص المحافظة على الاستجابة لشكاوى المواطنين ورفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط وسرعة الاستجابة لمطالبهم.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وجه بتوفير سكن عاجل بإسكان المحافظة، لأسرة بلا مأوى، وقام باستقبالهم بديوان عام محافظة الإسكندرية وقدم لهم بعض المعونات المعيشية اللازمة، موجها بتوفير معونة مالية لهم، مؤكدا حرص المحافظة على الاستجابة لشكاوى المواطنين ورفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط وسرعة الاستجابة لمطالبهم.
 
الاب و الابناء
الآب و الأبناء

 

الاسرة التى تسلمت الشقة
الأسرة التى تسلمت الشقة

 

الاسرة بعد تسلمها الشقة
الأسرة بعد تسلمها الشقة

 

بعد استلام الوحدة السكنية
بعد استلام الوحدة السكنية

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