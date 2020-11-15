اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 نوفمبر 2020 04:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بقيمة 580 مليون جنيه..

مبادرة "مشروعك" لتشغيل الشباب بأسوان × 10 معلومات

الأحد، 15 نوفمبر 2020 03:00 ص
مبادرة "مشروعك" لتشغيل الشباب بأسوان × 10 معلومات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أطلقت محافظة أسوان، مبارة "مشروعك" لتشغيل الشباب تحت شعار "مصر تدعم طموحك"، وفي إطار تشجيع المحافظة للعمل الحر والتوسع في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمواجهة تحديات البطالة، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز 10 معلومات عن المبادرة، تعرف عليها:

1.   بدأت المبادرة في مارس 2015 من خلال 10 مقرات لمشروعك.

2.   نجحت المبادرة في تنفيذ 4036 مشروعاً.

3.   تجاوزت المبالغ المالية لهذه المشروعات حد الـ580 مليون جنيه.

4.   ساهمت "مشروعك" في توفير نحو 18 ألف فرصة عمل حتى الآن.

5.   تأتى المبادرة فى إطار تشجيع المحافظة للعمل الحر والتوسع في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

6.   تهدف لمواجهة تحديات البطالة.

7.   شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قبل أيام فعاليات مؤتمر الشباب السنوى لمبادرة "مشروعك".

8.   أعلن محافظ أسوان عن قرب إفتتاح وتشغيل 27 مصنع جديد بالمنطقة الصناعية بالعلاقى.

9.   كما تسعى المحافظة للإسراع فى ترفيق وتشغيل المنطقة الصناعية الفوسفاتية بنجع هلال بإدفو من خلال نظام المطور الصناعى.

10. مخطط إنشاء منطقة صناعية حرفية بكل مدينة.

 


مشروعك

مبادرة مشروعك

تشغيل الشباب

فرص عمل

اسوان

اخبار المحافظات

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صرف الدفعة 144 من قروض مشروعات شباب الخريجين بالدقهلية بإجمالى 89 مليون جنيه

السبت، 14 نوفمبر 2020 03:21 م

"السيسى رئيس لا يكل ولا يمل".. زيارات خارجية ومشروعات عملاقة ومتابعة الملفات الداخلية على مدار الساعة.. "الإجازة" ليست فى قاموسه.. هدفه ريادة مصر وسلام الإنسانية.. والعالم يستمع لآرائه ويشيد بمبادراته

السبت، 14 نوفمبر 2020 02:51 م

رجل الأعمال عمرو داوود لـ"اليوم السابع": مشروعات البنية التحتية وسيلة نهوض بالصناعة.. أسعار الطاقة المرتفعة تؤثر على الإنتاج.. وبعثات طرق الأبواب أهم أدوات جذب الاستثمار.. ومصر الأقل تأثرا بكرونا بسبب الإصلاح

السبت، 14 نوفمبر 2020 01:30 م

تنفيذ مشروعات لتطوير شبكة الكهرباء بسيناء بتكلفة مليار و640 مليون جنيه

السبت، 14 نوفمبر 2020 01:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة