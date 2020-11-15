مبادرة "مشروعك" لتشغيل الشباب بأسوان × 10 معلومات

أطلقت محافظة أسوان، مبارة "مشروعك" لتشغيل الشباب تحت شعار "مصر تدعم طموحك"، وفي إطار تشجيع المحافظة للعمل الحر والتوسع في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمواجهة تحديات البطالة، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز 10 معلومات عن المبادرة، تعرف عليها: