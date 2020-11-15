مبادرة "مشروعك" لتشغيل الشباب بأسوان × 10 معلومات

1. بدأت المبادرة في مارس 2015 من خلال 10 مقرات لمشروعك.
2. نجحت المبادرة في تنفيذ 4036 مشروعاً.
3. تجاوزت المبالغ المالية لهذه المشروعات حد الـ580 مليون جنيه.
4. ساهمت "مشروعك" في توفير نحو 18 ألف فرصة عمل حتى الآن.
5. تأتى المبادرة فى إطار تشجيع المحافظة للعمل الحر والتوسع في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
6. تهدف لمواجهة تحديات البطالة.
7. شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قبل أيام فعاليات مؤتمر الشباب السنوى لمبادرة "مشروعك".
8. أعلن محافظ أسوان عن قرب إفتتاح وتشغيل 27 مصنع جديد بالمنطقة الصناعية بالعلاقى.
9. كما تسعى المحافظة للإسراع فى ترفيق وتشغيل المنطقة الصناعية الفوسفاتية بنجع هلال بإدفو من خلال نظام المطور الصناعى.
10. مخطط إنشاء منطقة صناعية حرفية بكل مدينة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة