مبادرة "بالعلم والإيمان تبنى الأوطان".. واجتماع للجنة التعليم عن بُعد بجامعة القناة

الإسماعيلية - صبرى غانم - السيد فلاح

استقبل اليوم الأحد الدكتور أحمد زكى حسين متولي رئيس جامعة قناة السويس الشيخ أسامة هاشم الحديدى المدير التنفيذى لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية بحضور الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية.

تأتى هذه الزيارة ختاما لمبادرة بالعلم والإيمان تبنى الأوطان التي أقيمت بجامعة القناة على مدار أسبوع كامل تفعيلا لبرنامج التوعية الأسرية والمجتمعية ضمن بروتوكول التعاون بين الجامعة ومشيخة الأزهر الشريف ممثله فى مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، بمشاركة وفد مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية والذى يضم الشيخ الدكتور عبد الله محمد عبده مشرف برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بمشيخة الأزهر والشيخ الدكتور إسلام كامل محمود والشيخ الدكتور محمد إبراهيم سيد أعضاء المركز العالمى للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر والسيدة إلهام محمد الصادق داؤود مدير إدارة لم الشمل بالازهر الشريف.

حضر اللقاء عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ومروة عدلى مدير إدارة النشاط الثقافى بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وفى سياق آخر، أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس أن لجنة مسؤولي التعليم عن بعد تتولى دراسة مختلف الجوانب والأبعاد والأنماط المختلفة لهذا النوع من التعليم وتحديد الإمكانيات اللازمة للاستفادة منه، وما يمكن أن يترتب من معوقات أو مشكلات ووضع الخيارات والحلول المناسبة.

ومن جانبه اجتمع اليوم الأحد الموافق 15 نوفمبر الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بأعضاء لجنة متابعة التعليم عن بُعد بحضور الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية والدكتورة غادة الطويل عميد كلية الحاسبات والمعلومات ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب والدكتورة منى غالى وكيل كلية الطب والدكتور محمد تهامى وكيل كلية الآداب والعلوم الإنسانية والدكتور محمد عبد النعيم وكيل كلية الزراعة.

وأكد الدكتور محمد شقيدف جاهزية القطاع لإجراء الاختبارات الإلكترونية لمتطلبات الجامعة للفصل الدراسى لأول مؤكدا ضرورة عمل تقارير شهرية عن منظومة التعليم عن بُعد بكل الكليات بأسماء المحاضرات وتاريخها والدورس العملية كما قام سيادته بتوزيع الكليات على أعضاء اللجنة مشيرا إلى ضرورة العمل على إدارة الفصول الدراسية أونلاين حتى يشعر كل طالب بأنه يشارك بمحاضرة فعلية.

كما أشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن الجامعة بصدد عمل منصة ألكترونية خاصة بها إلى جانب المنصة الإلكترونية الموحده وذلك بعد الانتهاء من منظومة النحول الرقمى فى الجامعة.

وعلى جانب آخر، عقد اليوم الأحد، اللقاء الشهرى لمكتب المبعوثين العائدين من الخارج بجامعة قناة السويس ؛ بهدف تحقيق التواصل المستمر مع المبعوثين ، ومتابعة مشكلاتهم ووضع الحلول لها.

وقد أكد الدكتور احمد زكى رئيس الجامعة على دور البحث العلمى وأهميته فى رفع تصنيف الجامعة، وقال إن للمبعوثين دور محقق فى نقل الخبرات والمعارف والتكنولوجيا، لتعظيم استفادة الجامعة من خبراتهم العلمية المنقولة عن الجامعات فى الخارج، مؤكدا دعمه الكامل لهم.

وقد أشارت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث- خلال لقاء اليوم- إلى نشأة مكتب رعاية المبعوثين العائدين من الخارج بقرار مجلس الجامعة، وتوسيع دائرة عمله ليشمل المعيدين والمدرسين المساعدين المرشحين للسفر فى بعثات دراسية، وتهيئتهم من خلال دورات وورش عمل مثل التى يقدمها بنك المعرفة لرفع كفاءة المبعوثين حتى بعد عودتهم، والاستعانة بمكتب النشر الدولى لعقد هذه الورش والدورات، بما يحقق التواصل الدائم لهم مع الجامعة.

كما أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس عن تشكيل مجلس لممثلى مكتب المبعوثين داخل الكليات ممثل واحد لكل كلية ، تكون مهمته خلق حلقة وصل بين المبعوثين وبين المكتب، وتكون للمجلس رؤية محددة للجامعة، وترفع توصياتها لمجلس الدراسات العليا.

وأوضحت إن دور المبعوثين هو النقل الإيجابى للتجارب والمعارف وتكنولوجيا الدول التى سافروا إليها فى بعثاتهم ، مؤكدة إنهم سفراءالجامعة بالخارج، ومهمتنا معهم هى بناء إنسان علميا وككيان متكامل، ومساعدتهم لنقل معارفهم، والقيام بالمشروعات البحثية، والمشاركة فى تمويلها.

وتابعت أن السمعة الدولية للجامعة والحفاظ عليها هى هدف رئيس لمكتب التعاون الدولي، ومكتب المبعوثين، وقالت إن جامعة قناة السويس فى شراكات علمية، واتفاقات دولية لتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس مع 98 دولة.

ومن ناحيته أوضح الدكتور خالد السيد عبد الحميد مدير مكتب رعاية المبعوثين إن للمبعوثين دور كبير بالجامعة يتلخص فى رفع تصنيفها، زيادة السمعة المجتمعية والأكاديمية للجامعة، إنشاء البرامج الدراسية المشتركة مع الجامعات الأجنبية، والاتفاقيات وجذب الطلاب الوافدين.

وقدم الدكتور خالد الشكر والتقدير لإدارة الجامعة، والدكتورة ماجدة هجرس على الاهتمام البالغ الذى توليه للمبعوثين، وحل مشكلاتهم، والتواصل معهم، والحرص على تضمينهم بخطة الجامعة الاستراتيجية.

وأشارت الدكتورة سحر الشطورى مدير مكتب التعاون الدولى إلى دور المبعوثين بالجامعة وهو رفع مكانة الجامعة من خلال التدريس أو النشر العلمى، وإنشاء برامج علمية مزدوجة، وطالبت الباحثين من يرغب فى إنشاء برنامج مع الجامعة التى درس بها فى الخارج على مستوى مرحلة الدراسات العليا أو مرحلة البكالوريوس- أن يتقدم لمكتب التعاون الدولي، موضحة أهمية النشر العلمى الدولي؛ بحيث يتم التأكد قبل البدء فى نقطة بحثية من قيمتها وإن المجلة العلمية ستقبلها عند الانتهاء من البحث؛ بحيث يكون الهدف هو الارتقاء بأنفسنا فى البحث العلمى والشراكة الدولية.

وفى اللقاء تم عرض لنماذج من المشروعات البحثية المشتركة لبعض المبعوثين، وقامت نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بالرد على استفسارات ومداخلات المبعوثين.



اجتماع لجنة التعليم عن بعد



اجتماع لجنة التعليم عن بعد



اللقاء الختامى لمبادرة بالعلم والإيمان تبنى الأوطان بجامعة القناة



اللقاء الشهرى لمكتب المبعوثين بجامعة قناة السويس