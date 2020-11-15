ماليزيا تسجل 1208 إصابات جديدة بكورونا و3 وفيات

رويترز

سجلت ماليزيا 1208 إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 47417 إصابة.

وقالت وزارة الصحة إنها سجلت أيضا ثلاث وفيات جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد إلى 309 وفيات.

وكانت قد أعلنت وزارة التعليم الماليزية، إغلاق المدارس بكافة مستوياتها وأنواعها حتى موعد انتهاء الفصل الدراسي من هذا العام؛ للحد من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير التعليم محمد راضي جيدين "إن سيتم حتى 17 ديسمبر المقبل غلق المدارس في ولايات المجموعة الأولى (أ) وهي (قدح - جوهور - كيلانتان - تيرينجانو)، وحتى 18 ديسمبر للمجموعة الثانية (ب)".