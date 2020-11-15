كوفاكسين وكوفي شيلد ..20 لقاحًا مضادا لكورونا فى الهند

كتبت فاطمة خليل

قال وزير الصحة الهنددى هارش فاردان إن حوالي 20 لقاحًا في مراحل مختلفة من التطورات في الهند، وأضاف فاردان أن الهند بدأت استجابة متكاملة للتغلب على جائحة فيروس كورونا، مضيفاً إن الهند تستضيف أيضًا تجارب سريرية لجميع اللقاحات الرئيسية، بحسب ما نشر موقع "Mint"، وقال فاردان إن معهد مصل الهند، أكبر مصنع للقاحات في العالم ، يجري تجارب للقاح طورته جامعة أكسفورد، مضيفاً أن اثنين من اللقاحات في المرحلة الأكثر تقدمًا من التطور، حيث تم تطوير كوفاكسين COVAXIN من خلال تعاون ICMR-Bharat Biotech وكوفي شيلد COVISHIELD من معهد سيروم بالهند وأضاف أن كلاهما في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.





وقال الوزير "ستوزع إحدى شركات الأدوية العملاقة بالهند، مختبرات دكتور ريدي، اللقاح الروسي في الهند بعد إجراء التجارب البشرية في المرحلة النهائية والحصول على الموافقة التنظيمية".

وأشار إلى أنه يجرى العمل على "تطوير اللقاحات المحلية، والتشخيصات الجديدة في نقاط الرعاية والتركيبات العلاجية القائمة على المعارف التقليدية، إلى إنشاء موارد البحث وتقديم الخدمات، تعمل كيانات البحث والتطوير الهندية، العامة والخاصة، بلا هوادة لتطوير تدخلات فعالة لمكافحة جائحة".

وأضاف إن الحكومة أعلنت عن منحة بقيمة 120 مليون دولار أمريكي لأبحاث لقاح كورونا.

وقال إنه يتم توفير هذا لمهمة الحماية من كورونا وسيتم استخدامه فقط للبحث والتطوير في هذا المجال.

وأضاف "المنحة لا تغطي التكلفة الفعلية للقاح ونفقات توزيعه التي ستدفع بشكل منفصل عند توفر اللقاح".