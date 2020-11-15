فلسطين تسجل 976 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات

رويترز

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الأحد، ‬‬تسجيل 976‬‬‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و7 وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ‭‭ ‬‬وقالت الوزيرة في بيان إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بواقع 406 إصابات.

وأضافت أن 39 مريضا يرقدون "في غرف العناية المكثفة بينهم 10 على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ ظهور الجائحة في مارس آذار الماضي بلغ 75321 إصابة تعافى منها 66146 وتوفي 641.