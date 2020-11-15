فصل التيار الكهربائى لأعمال الصيانة عن مناطق بالزرقا ودقهلة بدمياط

وكذلك فصل التيار الكهربائي لتركيب أعمدة الجهد المتوسط لتحسين الأداء لخط دقهلة من محطة محولات الزرقا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، علما بأن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى: قرية دقهلة.قرية كرم و رزوق،الأربعين، السرايا، التلامذة، عزبة الجامع.

فيما يتعلق بهندسة كهرباء الشعراء: فصل التيار الكهربائي لإجراء أعمال الصيانة الدورية لخط أولاد حمام من محطة محولات أولاد حمام من الساعة 8 ص حتى الساعة 12 ظهرا، علما بأن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى :قرية أولاد حمام،الخليفية،الضهرة النجارين،السلامية

يأتى ذلك بناء على تعليمات وزارة الكهرباء والطاقة وتعليمات المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين و ضرورة إعلام المشتركين بتوقيتات فصل التيار الكهربائي لإجراء أعمال الصيانة و تنفيذ خطط الإحلال والتجديد قبل الفصل من خلال كافة القنوات المتاحة للوصول و إعلام المشتركين .