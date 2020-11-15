اليوم السابع
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فصل التيار الكهربائى عن 4 مناطق سكنية بمدينة الخارجة اليوم

الأحد، 15 نوفمبر 2020 02:00 ص
فصل التيار الكهربائى عن 4 مناطق سكنية بمدينة الخارجة اليوم انقطاع الكهرباء
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم، عن فصل التيار الكهربائى، صباح الأحد عن ٤ مناطق سكنية بمركز الخارجة.

وأوضح المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الخارجة، فى بيان صحفى، أن عملية فصل التيار الكهربائى تهدف إلى إجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة بخطوط الكهرباء بقرية الشركة ٨ والشركة ١٧ والشركة ٥٥ والجامعة.

وأضاف رئيس المدينة، أنه من المقرر فصل الكهرباء من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، على أن تعود مجددًا بكامل طاقتها عقب الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.

 


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