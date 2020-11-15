فريق بايدن الانتقالى: لم يتم السماح لنا بالعمل على قضية كورونا مع إدارة ترامب

كتب أحمد عرفة

قال فريق الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن الانتقالى، أنه لم يتم السماح لهم بالعمل على قضية كورونا مع إدارة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن منافسه جو بايدن فاز بالانتخابات الرئاسية بالتزوير والتلاعب فى عملية التصويت ومراقبة الانتخابات، وغرد ترامب عن فوز بايدن، قائلًا: "فاز لأن الانتخابات كانت مزورة.. لا يُسمح بمراقبة التصويت، التصويت كان مجدول من قبل شركة Radical Left المملوكة للقطاع الخاص، وDominion، ذات السمعة السيئة والمعدات التى لم تكن مؤهلة حتى فى تكساس التى فزت بها كثيرًا".