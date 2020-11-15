فائزان فقط من الجولة الأولى للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب ببورسعيد وجنوب سيناء

كتب محمد أبو عوض

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز مرشح واحد بالجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب فى محافظة بورسعيد، وفوز مرشح آخر فى محافظة جنوب سيناء، وهما كلا من:

أحمد محمد أحمد فرغل، عن دائرة الزهور بمحافظة بورسعيد

سليمان عطيوى محمد سلمان، عن دائرة أول شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء

جاء ذلك خلال مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذى تعقده بمبنى ماسبيرو لإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وأكد المستشار لاشين ابراهيم أن الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان شهدت خوض 2083 مرشحا بالنظام الفردى وذلك بعد وفاة مرشحين، وقام الناخبين بالاقتراع فى اللجان 9468 لجنة فرعية أشرف عليها 1200 قاضيا.

وتابعت الانتخابات 56 منظمة محلية و14 دولية و3 مجالس قومية و51 مؤسسة إعلامية محلية و153 مؤسسة دولية كمتابعيين للمرحلة الثانية.

وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس "الوطنية للانتخابات"، أن الهيئة انتهت من مراجعة جميع النتائج التى تسلمتها من 13 محافظة أجريت بها الانتخابات، وهى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وراجعت الهيئة الاوراق الانتخابية بشكل دقيق شملت محاضر الاقتراع والفرز وكشوف الناخبين وحصر ما تم تجميعه من أصوات باللجان العامة، وأضافة أصوات المصريين بالخارج على الداخل.

وعقب إعلان النتيجة النهائية تستأنف الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من 16 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر الذي يبدأ فيه الصمت الانتخابي.

وحددت الهيئة الوطنية يوم 17 نوفمبر للطعن على نتيجة المرحلة الثانية، وتفصل المحكمة فيها خلال 10 أيام اعتبارا من 18 وحتى 27 نوفمبر.

وتجرى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات بقيام المصريين بالخارج بطباعة بطاقات الاقتراع يومى 19 و20 نوفمبر، وإرسال البطاقات إلى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية ايام 21 و22 و23 نوفمبر، بينما تجرى في الداخل ايام 23 و24 نوفمبر الجاري.