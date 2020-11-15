غلق مطعم وحلوانى بوسط الإسكندرية يمثلان خطرا داهما على الصحة

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن حى وسط الإسكندرية، غلق مطعم وحلواني بشارع فؤاد يمثلان خطرا داهما علي الصحة العام، وذلك بناءً علي الكتاب الوارد من مديرية الشئون الصحية بوجود منشآت تمثل خطرا داهما علي الصحة العامة، وأشار حى وسط الإسكندرية فى بيان صادر اليوم، أن إدارة رخص المحلات بالحي قامت اليوم بمشاركة قوات أمنية تابعة لقسم العطارين بغلق مطعم وحلوانى بشارع فؤاد بالعطارين؛ تنفيذا لقرارات الغلق الصادرة لهما، بناءً علي الكتاب الوارد من مديرية الشئون الصحية باعتبارهما يمثلان خطرا داهما علي الصحة العامة، وقد تم الإغلاق بحضور رئيس ومسئول قسم الغلق بإدارة رخص المحلات؛ معاون رئيس الحي للخدمات، والقول الأمني لقسم العطارين.

من جهه أخرى، وتنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ وتوجيهات اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط، وفي إطار إتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لضبط الشارع ومحاربة ظاهرة الاشغالات والتعديات؛ شن حي وسط حملتين لمحاربة هذه الظاهرة بشوارع الحي،حيث توجهت الحملة الأولي إلي شوارع: محرم بك، الرصافة، المحمودية، الأبعادية، جلال الدسوقى ،وعرفان ،بينما توجهت الحملة الثانية الي شوارع :بورسعيد ،احمد قمحة ،النبيل عمر، والادرياتيك ،وتم خلال الحملتين إزالة ورفع عدد كبير من حالات الاشغالات المتنوعة، والتحفظ عليها.

وفى إطار الارتقاء بمستوى خدمات النظافة المقدمة لمواطني الحي، قامت إدارة النظافة بحي وسط اليوم بكنس وتجريف ورفع مخلفات محور المحمودية قبلى وبحرى، بالاضافة الي رفع مخلفات شارع جلال الدسوقى ، بمجموع 25 طن.

تنفيذ قرار الغلق