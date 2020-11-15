علي باباجان يعلن تسجيل تركيا ما بين 30 و40 ألف إصابة كورونا يوميًا

كتب أحمد عرفة

قال زعيم حزب الديمقراطية والتقدم التركى «ديفا» علي باباجان، إن تركيا تسجل بين 30 و40 ألف إصابة كورونا يوميًا والحكومة تتجاهل، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أبدى زعيم حزب الديمقراطية والتقدم التركى «ديفا» على باباجان، والمنشق عن حزب العدالة والتنمية التركى، مخاوفه الجدية بشأن ما تتعرض له الديمقراطية فى تركيا، مؤكدًا أن حكومة حزب العدالة والتنمية قد تتجه إلى إلغاء الدستور وتعليق الانتخابات.

ووفقاً لموقع "تركيا الآن"، قال باباجان، الذى حل ضيفًا على قناة «فلو تي في» على «يوتيوب» فى 6 نوفمبر الماضى، مستشهدًا بالإجراءات السابقة لحزب العدالة والتنمية: "إنك عندما تتجاهل المحكمة الدستورية وتتجاهل الدستور نفسه، فإنك لم تعد في دولة قانون. في نهاية المطاف، فإن الانتخابات تُجْرَى أيضًا بموجب القانون، حيث إن ذلك منصوص عليه في الدستور. عندما تبدأ بتجاهل الدستور، فإن أحكامه المتعلقة بالانتخابات وإرادة الشعب -أى أحكامه المتعلقة بالديمقراطية- قد يتم تعليقها في يوم من الأيام".