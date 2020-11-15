طقس الخليج.. غائم بالإمارات والكويت وتحذيرات من أمطار فى السعودية

كتب محمد جمال

تشهد دول الخليج حالة طقس متباينة من درجات الحرارة اليوم، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية فرص الامطار اليوم واردة على اجزاء من الحدود الشمالية، خاصة على الاجزاء الشرقية، وإليكم التفاصيل.. البحرين أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون معتدلاً مع بعض السحب أحياناً، والرياح شمالية غربية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة، وتقل من 5 إلى 10 عقد في وقت لاحق من النهار، ودرجة الحرارة العظمى 28 درجة مئوية والصغرى 19 درجة مئوية، والرطوبة النسبية العظمى 80% والصغرى 25%.

السعودية

تبقى فرص الامطار اليوم واردة على اجزاء من الحدود الشمالية، خاصة على الاجزاء الشرقية منها، قد تمتد بعد الظهر نحو حفر الباطن، كما يحتمل اثناء ساعات الصباح هطول زخات متفرقة من الامطار قد تصحب بالرعد احيانا على سواحل جنوب البحر الاحمر، كما تشمل اثناء النهار اجزاء من مرتفعات جنوب المملكة.

وتكون الرياح في وسط وغرب المملكة جنوبية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط فترة الصباح المتاخر والظهر وتكون مثيرة للغبار في بعض المناطق، وفي شرق المملكة متقلبة بين شمالية غربية وجنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، وفي شمال المملكة متقلبة بين جنوبية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة، وفي سواحل شمال ووسط البحر الاحمر شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على سواحل تبوك، وفي سواحل جنوب البحر الاحمر جنوبية غربية معتدلة السرعة.

الكويت

نهارًا

غائم جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة في وقت لاحق.

ليلًا

مائل للبروده والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة .

الإمارات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم أحياناً على المناطق الشرقية والشمالية وعلى البحر، يصاحبها سقوط أمطار، ويصبح رطبا ليلاً وصباح "الإثنين" على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار، وحركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/ س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

يكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:37 والمد الثاني عند 01:36 والجزر الأول عند الساعة 19:17 والجزر الثاني عند الساعة 06:51 ، وفي بحر عمان يكون متوسطا إلى مضطرب أحياناً.. ويحدث المد الأول عند 08:45 والمد الثاني عند الساعة 22:23 والجزر الاول عند الساعة 15:27 والجزر الثاني عند الساعة 04:05 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

أبو ظبى 30 21

دبــى 31 22

الشارقة 30 20

عجمان 31 20