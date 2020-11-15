طفرة فى مخرجات البحث العلمى بجامعة أسوان.. تعرف على التفاصيل

أسوان - صلاح المسن

قال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان فى بيان صحفى أن جامعة أسوان شهدت فى الأعوام الأخيرة طفرة فى مخرجات البحث العلمى، وذلك من خلال نتاج سلسلة من الإجراءات التى اتخذتها الجامعة والتى من شأنها تعزيز البحث العلمى ومخرجاته من حيث جودة وكم الأبحاث.

واتبعت الجامعة فى هذا الصدد منهجية علمية متطورة مع وضع استراتيجيات وسياسات تتوافق مع المعايير الدولية، مما انعكس أثره على ظهور الجامعة فى عدة تصنيفات عالمية وتبوأت مراكز متقدمة عالميا ومحليا وإقليميا.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب هذا ما ظهر جليا من خلال قواعد بيانات SCOPUS ومحلل SciVal حيث أظهرت قواعد البيانات تواجد قوى لجامعة أسوان فى 3 من أهم مجموعات المجالات العلمية من حيث المخرجات وذلك خلال السنوات الأخيرة (2017-2020) والتى تصنف كأهم 5% من مجموعات المجالات العلمية عالميا.

وتلك المجموعات أو Topic Clusters هي: - Electric Power Transmission Networks; Wind Power; Electric Power Distribution - Electric Potential; Electric Inverters; DC-DC Converters - Heat Transfer; Nusselt Number; Natural Convection.

وجاءت جامعة أسوان فى المرتبة 83 عالميا والأولى افريقيا من حيث مخرجات البحث العلمى فى مجموعة مجالات “Electric Power Transmission Networks; Wind Power; Electric Power Distribution”. وتصدر القارة السمراء الدكتور صلاح كامل من جامعة أسوان فى هذا المجال حيث جاء فى المركز الأول إفريقيا وضمن أفضل 500 باحث على مستوى العالم (المركز الخامس عشر عالميا).

وفى مجموعة مجالات “Electric Potential; Electric Inverters; DC-DC Converters” جاءت جامعة أسوان فى المركز الثالث على مستوى افريقيا والمركز الاول على جمهورية مصر العربية. وكانت الصدارة فى هذا المجال افريقيا أيضا لأحد علماء جامعة أسوان وهو الدكتور محمد عبد العزيز مهلل عرابى، وضمن أفضل 500 باحث على مستوى العالم (المركز مائة وسبعه وثلاثون عالميا). أما مجموعة مجالات “Heat Transfer; Nusselt Number; Natural Convection”

وأشار الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إلى أنه جاءت جامعة أسوان فى المركز السادس افريقيا والمركز الثانى على جمهورية مصر العربية. وجاء الدكتور احمد محمد رشاد من جامعة أسوان فى المركز الخامس على مستوى افريقيا والاول على جمهورية مصر العربية، وأيضا ضمن أفضل 500 باحث على مستوى العالم (المركز الرابع وسبعون عالميا). كما جاءت جامعة أسوان فى المركز الاول افريقيا لعدد من الباحثين فى مجموعة مجالات “Partial Discharges; Insulation; Power Transformers