ضبط تاجر بحوزته 5 أطنان دقيق مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء بكفر الشيخ

كفر الشيخ محمد سليمان

تمكنت حملة مباحث التموين في كفر الشيخ، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، بإشراف اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، من ضبط تاجر سلع غذائية، بإحدى قرى مركز دسوق، وبحيازته كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم، المخصص توزيعه للمخابز، قبل بيعها في السوق السوداء.



وردت معلومات إلى العقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين في كفر الشيخ، ورجب نايل، رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، بتجميع "أ.ع.ح.م.أ"، تاجر سلع غذائية، يقيم بقرية دمنكة التابعة لمركز دسوق، لدقيق بلدى مدعم، استخراج 82%، المخصص توزيعه للمخابز البلدية، لبيعه فى السوق السوداء، وتبين من تحريات رئيس مباحث التموين في كفر الشيخ، أن التجار يقوم بتجميع الدقيق البلدي، ثم يعيد تعبئته مرة أخرى في أجولة دقيق بيضاء وأخرى تحمل اسم شركات مختلفة، مدون عليها استخراج 72%، بغرض بيعها في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء ذلك.



شكل اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي، حملة مشتركة ترأسها العقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين في كفر الشيخ، وضمت رجب نايل، رئيس فرع حماية المستهلك في كفر الشيخ، ومحمود السرو، مفتش مباحث التموين، وأحمد سيف، وسعد أبو إسماعيل، من جهاز حماية المستهلك، وتوجهت إلى قرية دمنكة، وتم مداهمة مخزن يديره المشكو في حقه استأجره لإجراء الأعمال المشبوهة فيه.



وتمكنت الحملة من 5 أطنان دقيق بلدي مدعم استخراج 82%، قبل بيعها في السوق السوداء، ومتعلقات أخرى خاصة بعملية تعبئة الدقيق، وجرى التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، تحرر المحضر رقم 3524 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة دسوق للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.