صور.. مدير تعليم الأقصر يكرم قيادات مدرسة أرمنت الثانوية بنات

الأقصر – أحمد مرعى

إستقبلت مدرسة أرمنت الثانوية بنات غرب محافظة الأقصر، الدكتور عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، وذلك لتكريم قياداتها وتسليم مديرين المدرسة كأس وميدالية أجمل حديقة لعام 2019، تكريما لهم على احتلال المركز الأول على مستوى الجمهورية فى تلك المسابقة.

وحضر حفل التكريم كلا من هشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات بمديرية التربية والتعليم، وأحمد مكى مدير إدارة أرمنت التعليمية، وصباح محمد حسانى موجه عام التربية الزراعية بالمديرية، وتوجيه التربية الزراعية بإدارة ارمنت.

وخلال الزيارة قام عبد اللطيف عمران بتسليم الكأس لمديرة المدرسة والميدالية لمدير المدرسة، وشهادات التقدير لموجهي ومعلمي التربية الزراعية والعاملين في الحديقة ومشتل الإدارة، مما أدخل البهجة والسرور على الجميع متوجهين بالشكر والتقدير لكل من ساهم فى هذا العمل.

وفى نفس السياق شهدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، خلال الأيام الماضية عقد إجتماعات برعاية الدكتور عبد الطيف عمران مدير مديريه التعليم بالأقصر، وذلك في اطار تنفيذ مبادرة مبادرة السيد رئيس الجمهورية 100 مليون صحة والتي تتضمن القضاء على فيرس سي المسح الشامل لطلاب الصف الأول الإعدادي خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021، والذي سبتولي المسح فرع هيئة التأمين الصحي بالأقصر.

حضر الاجتماع كل من مدير عام التعليم ايمان عبد العال، والدكتور احمد خضري نائب مدير فرع التأمين الصحي بالاقصر، ومحمد سليمان منسق الحمله بالتامين، ومدير إدارة الإحصاء والتخطيط، وتوجيه التربية الاجتماعيه ومنسق آلمديريه ورؤساء أقسام ومنسقي الإدارات، وذلك في إطار الاستعدادات الجادة للمبادرة.

وأكد الدكتور عبد اللطيف عمران مدير مديرية التربية والتعليم، على ضرورة تجهيز بيانات طلاب المدارس في كشوف ورقيه، وكذلك نسخه الكترونيه موضح فيها اسم الطالب والصف والرقم القومي ورقم تليفون ولي الأمر وتحديد غرفة لقياس الفحص الطبي، وتحديد متسق لكل مدرسة وادارة والتواصل مع منسق المديرية ومدير إدارة التعليم الاعدادي والاهتمام وتجهيز غرفة الفحص بعدد ٦كرسي ومكتب وجهاز كمبيوتر.

وشدد عمران على جميع مديري عموم الادارات ومدير ادارة ورؤساء أقسام التعليم الإعدادي، ومدير ورؤساء أقسام الإحصاء والمعلومات والمتابعة توفير كافة السبل لدعم وسبل، وتحقيق أهداف المبادرة والا لتزام بتعليمات ومواعيد المقررة وتيسر أعمال الفرق الطبيه القائمه على التنفيذ لمبادرة داخل المدارس، كما أكد المدير العام ان هذة الحملات تدرج تحت مسمي العمل الخيري.



تكرم قيادات مدرسة أرمنت الثانوية بنات وتسلمهم كأس وميدالية أجمل حديقة



جانب من تكريم قيادات مدرسة أرمنت الثانوية بنات