"صحة شمال سيناء" تعلن تسجيل 3 حالات إصابة بفيروس كورونا

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء فى بيانها اليومى، تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا وصفر وفيات، مضيفة أن موقف متابعة كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية أوضح أن الحالات الإيجابية 3 حالات، وحالة واحدة شفاء، وصفر وفيات، وحجز 4 حالات لتلقى العلاج بالمستشفيات و46 فى عزل منزلى .

واشار البيان إلى أن إجمالي الحالات منذ ظهور جائحة كورونا، 152 حالة إيجابية، و43 حالة وفاة، وعدد الحالات التى تم لها الشفاء 638 حالة .

وانتهت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش من حملة تعقيم وتطهير حى العبور .

وأعلنت الوحدة فى بيانها أن فريق تابع لها قام بتغطية حى العبور بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب وضمن عمليات الترصد الحشرى المستمرة ، وتغطية محطات الصرف الصحي فى حى العبور بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض.

ونفذ الحملة فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش برئاسة وإشراف مهندس صبحى الفرماوي رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش وأعضاء الفريق مهندس محمود فايز والمهندسة الهام عايش والفنيين سيد السنوسي و محمد شحاته، وسعيد متولي وحسن عبدالرحمن ، ونافذ عبده مسلم

وسبق واعلنت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش تعقيم عددا من كليات جامعة العريش ضد فيروس كورونا.

وأفاد بيان للوحدة انه تم تعقيم كلية الاقتصاد المنزلي والاداب و التجارة والعلوم البيئية الزراعية .

كما تم الانتهاء من حملة تطهير حى الزهور بالمبيدات اللازمة لمكافحة الذباب البالغ ويرقات الذباب ضمن عمليات الترصد الحشرى المستمرة ، وتطهير حالة اشتباه كورونا عزل منزلى فى منطقة سوق المحاسنة ، وتعقيم حى ضاحية السلام والرائد العربى بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب.