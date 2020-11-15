"صحة الدقهلية "دورات تدريبية للتعريف بالبروتوكول الجديد للتعامل مع كورونا

الدقهلية شريف الديب

عقدت ادارة الطب العلاجي بمديرية الصحة بالدقهلية، دورات تدريبية لرؤساء أقسام العزل بالمستشفيات على البروتوكول الجديد للتعامل مع مرضى فيروس كورونا كوفيد 19 حيث تناول التدريب شرح كامل للبروتوكول الجديد للعلاج وكيفية التعامل مع مرضى الكورونا وكيفية تجنب العدوى بالفيروس مرة أخرى. واتخاذ الإجراءات الاحترازية،

كما قدم الدكتور سعد مكي ، وكيل وزارة الصحة ، الشكر للقائمين على التدريب والمشاركين على الجهود المبذولة لسعيهم للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالى محافظة الدقهلية .