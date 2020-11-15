اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 نوفمبر 2020 08:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"صحة الدقهلية "دورات تدريبية للتعريف بالبروتوكول الجديد للتعامل مع كورونا

الأحد، 15 نوفمبر 2020 08:06 م
"صحة الدقهلية "دورات تدريبية للتعريف بالبروتوكول الجديد للتعامل مع كورونا الدكتور سعد مكى - وكيل وزارة الصحة
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقدت ادارة الطب العلاجي بمديرية الصحة بالدقهلية، دورات تدريبية  لرؤساء أقسام العزل بالمستشفيات على البروتوكول الجديد للتعامل مع مرضى فيروس كورونا كوفيد 19 حيث تناول التدريب شرح كامل للبروتوكول الجديد للعلاج وكيفية التعامل مع مرضى الكورونا وكيفية تجنب العدوى بالفيروس مرة أخرى. واتخاذ الإجراءات الاحترازية،

كما قدم الدكتور سعد مكي ، وكيل وزارة الصحة ، الشكر للقائمين على التدريب والمشاركين على الجهود المبذولة لسعيهم للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالى محافظة الدقهلية .

 


الدقهلية

صحة الدقهلية

فيروس كورونا

بروتوكول علاج كورونا

الاطقم الطبية بالدقهلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة