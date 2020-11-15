س وج..كل ما تريد معرفته عن الحمل خارج الرحم

كتبت نهير عبد النبى

يبدأ الحمل بالبويضة الملقحة عادة حيث تلتصق البويضة الملقحة ببطانة الرحم، بينما يحدث الحمل خارج الرحم عندما تنغرس البويضة الملقحة وتنمو خارج التجويف الرئيسي للرحم، غالبًا ما يحدث الحمل خارج الرحم في قناة فالوب ، والتي تنقل البويضات من المبيض إلى الرحم يسمى هذا النوع من الحمل خارج الرحم بالحمل البوقي.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic يحدث الحمل خارج الرحم في بعض الأحيان في مناطق أخرى من الجسم ، مثل المبيض أو تجويف البطن أو الجزء السفلي من الرحم (عنق الرحم) الذي يتصل بالمهبل، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن الحمل خارج الرحم.





س:ما هى أعراض الحمل خارج الرحم؟



قد لا تلاحظ أي أعراض في البداية ومع ذلك ، فإن بعض النساء اللاتي يعانين من الحمل خارج الرحم تظهر عليهن علامات أو أعراض الحمل المبكرة المعتادة ومنها غياب الدورة الشهرية ، وحنان الثدي والغثيان، إذا أجريت اختبار الحمل ، فستكون النتيجة إيجابية. ومع ذلك ، لا يمكن أن يستمرالحمل خارج الرحم كالمعتاد.

مع نمو البويضة الملقحة في مكان غير لائق، تصبح العلامات والأعراض أكثر وضوحًا، وغالبًا ما تكون العلامات التحذيرية الأولى للحمل خارج الرحم هي النزيف المهبلي الخفيف وآلام الحوض، إذا تسرب الدم من قناة فالوب، فقد تشعر بألم في الكتف أوالرغبة في التبرز. تعتمد الأعراض الخاصة بك على مكان تجمع الدم والأعصاب المتهيجة.

إذا استمرت البويضة المخصبة في النمو في قناة فالوب، فقد يتسبب ذلك في تمزق الأنبوب. من المحتمل حدوث نزيف حاد داخل البطن. تشمل أعراض هذا الحدث المهدد للحياة الدوار

س:متى تعاودى الطبيب؟



اطلبى المساعدة الطبية الطارئة إذا كان لديك أي علامات أو أعراض للحمل خارج الرحم ، بما في ذلك:

آلام شديدة في البطن أو الحوض مصحوبة بنزيف مهبلي، الدوار الشديد أو الإغماء، الم الكتف.

س: ما هى عوامل الخطر للإصابة بالحمل خارج الرحم؟



1:الحمل خارج الرحم السابق إذا كنت قد تعرضت لهذا النوع من الحمل من قبل ، فمن المرجح أن يكون لديك نوع آخر.

2:التهاب أو عدوى، يمكن أن تسبب العدوى المنقولة جنسيًا ، مثل السيلان أو الكلاميديا ​​، التهابًا في الأنابيب والأعضاء المجاورة الأخرى ، وتزيد من خطر حدوث الحمل خارج الرحم.

3:علاجات الخصوبة، تشير بعض الأبحاث إلى أن النساء اللواتي يخضعن للتخصيب في المختبر (IVF) أو علاجات مماثلة أكثرعرضة للحمل خارج الرحم، قد يزيد العقم نفسه من مخاطر إصابتك.

4:يمكن أن تؤدي الجراحة لتصحيح قناة فالوب المغلقة أو التالفة إلى زيادة خطر حدوث الحمل خارج الرحم.

5:اختيار تحديد النسل.من النادر حدوث حمل أثناء استخدام اللولب الرحمي. ومع ذلك ، إذا كنتِ تحملين بلولب في مكانه ، فمن المرجح أن تكوني خارج الرحم. ربط البوق ، وهي طريقة دائمة لتحديد النسل تُعرف باسم "ربط الأنابيب" ، تزيد أيضًا من مخاطر إصابتك بالحمل بعد هذا الإجراء.

6:التدخين. يمكن أن يؤدي تدخين السجائر قبل الحمل مباشرة إلى زيادة خطر حدوث الحمل خارج الرحم. كلما زاد تدخينك ، زادت المخاطر.